FGV起诉违反职责疏忽‧依沙等须入禀答辩书 FGV控股是针对莫哈末依沙等人于4年前以6亿2800万令吉收购在伦敦上市的亚洲种植公司（APL）一事，入禀高庭喊告并向他们索偿5亿1400万令吉。

（吉隆坡21日讯）高庭谕令FGV控股前主席丹斯里莫哈末依沙和前总裁兼首席执行员拿督莫哈末依米尔等9人，必须在明年1月31日之前，针对FGV控股起诉他们违反职责及疏忽一案入禀答辩书提出抗辩。

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FGV控股是针对莫哈末依沙等人于4年前以6亿2800万令吉收购在伦敦上市的亚洲种植公司（APL）一事，入禀高庭喊告并向他们索偿5亿1400万令吉。

FGV控股是于11月23日入禀高庭，并在诉状中把莫哈末依沙（69岁）、莫哈末依米尔（55岁）、前副主席法立山（46岁）、前总经理拉斯旦（46岁）、前首席财务员阿末迪菲里（53岁）、前董事奥马沙林（61岁）、诺依沙努丁（55岁）、雅哈亚（66岁）、菲佐（58岁）、依斯米（53岁）、万阿都阿兹斯（66岁）、苏莱曼玛博（70岁）、诺芝拉（63岁）和法祖鲁（63岁）列为答辩人。

FGV控股在诉状中指出，莫哈末依沙等人在收购亚洲种植公司一事上并未履行各自所赋予的信托义务，更没有在整个收购行动中采取合理的谨慎行为及技巧。

由于其中5人，即法立山、奥马沙林、诺依沙努丁、雅哈亚和菲佐迄今尚未委聘律师出庭，鉴此，高庭助理主簿官法拉今日在内庭只谕令莫哈末依沙等9人入禀答辩书，案件将于2月12日在高庭法官拿督阿芝玛的高庭过堂。