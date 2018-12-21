全国唯一大肥猪赛·肥猪王351.4公斤 威省华都村王兄弟有限公司的农场养了20个月，重351.4公斤的美国大白品种肉猪，夺得槟城峇都眼东莲清宫大肥猪比赛冠军。

王兄弟有限公司董事经理王观洲和他的冠军大肥猪。（图：星洲日报）

（槟城21日讯）威省华都村王兄弟有限公司的农场养了20个月，重351.4公斤的美国大白品种肉猪，夺得槟城峇都眼东莲清宫大肥猪比赛冠军。

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这项全国唯一的比赛，今日在莲清宫举行，开放给全国农友参加，亚军是来自霹雳和丰雄记农场，养了2年的288公斤加拿大品种肉猪。

季军是峇都眼东前农友叶中南购自威省养猪场的137.6公斤肉猪。

仅8只大肥猪参赛

由于无法符合政府规定的养猪场条件，以及地方发展等因素，峇都眼东早已没人养猪，曾经4代人皆养猪的叶中南唯有购买肉猪参赛，同时以这只猪祭祀莲清宫主祀神明的莲山大人。

这是配合峇都眼东百年古庙莲清宫莲山大人每年农历十一月十五千秋宝诞举行的常年大肥猪比赛，今年和去年一样，只有8只大肥猪参赛。

有关比赛于20年前是全国养猪农友盛会，各地农友特地选择外国良种肉猪参赛。许多农友即使不参加比赛，也会远道前来拜祭莲山大人，祈求当年肉猪有好市场和养猪业顺利。

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近年来参加比赛的猪只都不到10只，前来观赛的农友也不多，连前来凑热闹的本地公众也大为减少。

不过，参赛的大肥猪水准没有落下多少，今年的冠军大肥猪重达351.4公斤，这与过去冠军记录的362.6公斤相差不多。

峇都眼东养猪户绝迹仍办比赛

莲清宫总务马振辉说，随着本地莲清宫77名善男信女去年组团访问中国福建省同安区莲花镇后埔村莲清宫，原乡的莲花山大人民俗理事会理事长叶进火、后埔村村长叶国胜、团员叶国章等33人代表团前来观赛，并出席明晚举行的庆祝莲山大人千秋宝诞联欢宴会。

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原乡的后埔村原是传统养猪区，每年3年一度举行大肥猪比赛，因为当地政府禁止养猪的政策，6年前停赛至今。

至于峇都眼东养猪户早于20年前因为无法获得条件严格的养猪准证，导致养猪户绝迹，不过仍保留每年举行大肥猪比赛的传统习俗。

天然酵素配方饲料养冠军猪

王兄弟有限公司董事经理王观洲领取金牌和冠军奖状之后说，他们特别以渗入天然酵素配方的饲料，以20个月专门养了这只冠军大肥猪。

他说，他们这个养猪家族参加了许多次比赛，夺得8次冠军，以及数不清的亚军和季军。

他说，酵素配方饲料养的肉猪骨骼强壮，身体健康，不会肥得4只脚走不动。