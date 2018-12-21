苏克里：盼不会轻易被撤职‧反贪会探讨自任命主席 不过，反贪会主席拿督斯里苏克里说，上述方式需在修改反贪会法令后才可进行。

苏克里（左起）、阿布卡欣及艾尼斯尤索夫出席2018年6至12月大马打击贪污成绩报告汇报会后，召开新闻发布会。（图：星洲日报）

（布城21日讯）大马反贪污委员会正研究可让反贪会自行任命主席的方式，包括通过国会特别遴选委员会委任。

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不过，反贪会主席拿督斯里苏克里说，上述方式需在修改反贪会法令后才可进行。

“如果难以获得三分之二国会议员支持让反贪会自行任命主席，我们可以尝试修改反贪会法令，以列入通过国会特别遴选委员会委任主席的条文。

苏克里说，反贪会希望被任命的反贪会主席，可以毫无畏惧地完成任务，而非像法官可以轻易被撤职。

《马新社》报道，苏克里今天与国家施政、廉正与反贪中心（GIACC）总监丹斯里阿布卡欣出席2018年6至12月大马打击贪污成绩报告汇报会后，在新闻发布会上这么说。

苏克里说，目前反贪会主席人选是首相向国家元首建议，获得陛下御准后才受委。

他说，国会特别遴选委员会成员由朝野议员组成，如果通过该委员会委任反贪会主席，将是比较透明及不偏袒任何一方的方式。

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苏克里说，反贪会目前正进行的转型，可让反贪会根据工作范围的需要来选择和委任本身的官员，而不像目前一样通过公共服务局和公共服务委员会委任官员。