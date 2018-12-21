礼品商会：杨巧双观点见仁见智·环保袋装赠品不浪费 马来西亚礼品商会不认同活动主办单位以礼品袋或环保袋装上赠品是浪费之举。他说，自从世界提倡环保后，过去用以装物品的塑料袋与纸袋已慢慢被取代，改为使用可循环的材料制造的环保袋。

（吉隆坡21日讯）马来西亚礼品商会不认同活动主办单位以礼品袋或环保袋装上赠品是浪费之举。他说，自从世界提倡环保后，过去用以装物品的塑料袋与纸袋已慢慢被取代，改为使用可循环的材料制造的环保袋。

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该会会长白隆成认为，妇女及家庭发展部副部长杨巧双在脸书上呼吁政府及私人机构减少在这方面的挥霍及浪费，其实是见仁见智的个人观点。

他指出，一般上出席政府或私人界的活动，不论户内户外，环保袋都有其用途，就是装必需品。

“所谓的必需品就视各场合的需求了，最重要的是，商家或政府相关单位都会印上公司或政府部门商标和名字，这应该称为广告效应而不是挥霍、浪费。反之民众会因为有以上的商标而喜欢使用，起了环保再循环的作用。

“至于衣服，更是商界及活动的重点，产品也是统一整齐的象征，总不能让出席活动者穿上各自的衣服让人感到杂乱不一，失去了主办单位举办活动的原意。

停用环保袋影响礼品商人

白隆成透露，该会目前有约260名会员，如果停止有关环保袋的运用及印刷，将对整体会员带来深远的影响甚至结束营业。

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他重申，节俭是美德，礼尚往来是华人文化承传。

白隆成指活动上有一致的衣服让整体感觉统一有序。