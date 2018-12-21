导演加吻戏“突袭”吕杨·高艺好挣扎 高艺为tonton全新原创网络剧《Love at First Swipe》献出荧幕初吻，还爆这场吻戏是导演江伟临场加戏，要她在吕杨不知情的情况下主动吻对方，让她开始还有些矛盾和挣扎，“因为我的心说NO，但我的脑却说YES！”引起全场哗然，吕杨随后笑说：“当下确实很错愕，但也了解导演的用意是要拍出最真实的反应。”

高艺（左）爆导演临场加戏，要她在吕杨不知情下主动吻他，就这样把荧幕初吻献了出去。（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）高艺为tonton全新原创网络剧《Love at First Swipe》献出荧幕初吻，还爆这场吻戏是导演江伟临场加戏，要她在吕杨不知情的情况下主动吻对方，让她开始还有些矛盾和挣扎，“因为我的心说NO，但我的脑却说YES！”引起全场哗然，吕杨随后笑说：“当下确实很错愕，但也了解导演的用意是要拍出最真实的反应。”

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不过，他一度忍不住“控诉”在场的媒体：“你们只顾追问吻戏情节，都不问我其他问题！”无奈表情顿时逗乐大家！

以交友软件遇上真爱为故事主轴的《Love at First Swipe》，找来了吕杨和高艺担任男女主角。两人大赞制作团队表现友善，整个合作过程都很愉快。高艺透露：“我当时同轧两部剧，另一部是八度空间的《开餐吧！吃货小妹》，但剧组愿意配合我的档期，一天最多只安排6场戏，甚至还派人帮我撑伞、拿水壶，让我受宠若惊！”

全片共长4集的《Love at First Swipe》将于12月24日，中午12时于tonton浪漫播出。除了吕杨与高艺外，其他参与演员还包括Naim Daniel、Izzat Mushtaq和陈俐杏等人，每集时长20分钟，对白以英文为主。