全国仅1%就读工业学院·欢迎华裔投身技职业 （山打根21日讯）联邦人力资源部长古拉呼吁，更多人特别是华裔加入工业培训学院（ILP），以引合国家朝向工业革命4.0对人力资源的要求。

古拉（前排右八）与山打根工业培训学院职员合影。前排右七为张克骏。

（山打根21日讯）联邦人力资源部长古拉呼吁，更多人特别是华裔加入工业培训学院（ILP），以引合国家朝向工业革命4.0对人力资源的要求。

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“我国需要更多专业的技职人才，以面对未来更多挑战。”

古拉今午官访山打根工业培训学院参观后，召开记者发布会时，这样表示。

“全马就读工业培训学院的华裔学员只有1%，而山打根今年的315名学员中，只有5名学员是华裔学生，大约2%左右。”

他相信，许多华裔不了解工业培训学院提供的课程，他希望华裔打开思维，加入工业培训学院，在技职职业中发挥所长。

■课程需符市场要求

古拉希望本地工业培训学院需了解工作职位需求，与本地工业领域接轨，避免培训的专业技职人员与职场需求不符。

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他说，他会尽力争取改善山打根工业培训学院师资不足、设备不齐全等问题。

陪同古拉巡访者包括伊罗普拉区州议员张克骏、山打根区国会办事处首席联络官曾煜基、山打根区国会办事处特别事务官刘振鸿、山打根工业培训学院总监拉里兹、市议员陈锡宏等。

■多办课程讲座

张克骏说，他会连同山打根工业培训学院，与本地各所中学配合举办课程讲座，让更多中学生了解工业培训学院所提供的课程，吸引更所学生就读。

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他指出，他也会向山打根区各中学负责人了解学生未来想要就读及学习的课程，建议根工业培训学院拟定新课程，吸引本地学子在本地就读。

陈锡宏表示，市议会需要更多技术人员，他呼吁更多初中五或中六的毕业生加入山打根工业培训学院接受培训，投入各种技职领域。

他说，本地工业缺乏是导致市议会无法升格至市政厅的原因之一，因此仍然对未来没有方向的准毕业生，不妨尝试加入技职领域，为山打根发展献力。