日本新生儿人数创新低·连3年低于百万 日本厚生劳动省推估今年日本新生儿人数约92万1000人，较去年减少2万5000人，连续3年低于百万水准，预料是从1899年开始统计以来最少的一年，显示少子化问题愈趋严重。

（日本．东京21日讯）日本厚生劳动省推估今年日本新生儿人数约92万1000人，较去年减少2万5000人，连续3年低于百万水准，预料是从1899年开始统计以来最少的一年，显示少子化问题愈趋严重。

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日本放送协会（NHK）报道，厚生劳动省针对每年1月到10月间新生儿人数，来推估当年新生儿总数。

根据估算，日本今年新生儿人数约92万1000人，相较1989年约125万人，30年来减少近3成；新生儿人数到今年已连续3年低于百万水准。

另外，今年死亡人数约136万9000人，相较去年增加约2万9000人，是二次大战以来最多的一年。

将出生人数减去死亡人数，日本今年的人口成长数字是约负44万8000人，这是从2007年以来，连续12年呈现人口负成长。

厚生劳动省表示，平成年间家庭形态及生活方式的转变，是少子高龄化的背景之一，这样的情况可能也导致人口减少。

（中央社．译者：黄名玺/核稿：陈政一）