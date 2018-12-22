仙本那创意惩罚·垃圾虫“穿猴衣” 扫街 （仙本那21日讯）明年1月1日起，在仙本那随地丢垃圾，除了会被开罚单、提控、非法移民被驱离该县之外，垃圾虫也可能会被罚穿上背后印有“猴字”字样的萤光外套扫街。





左图随丢垃圾可能需穿上印有猴子字样外套做社区服务。右图今年6月荷兰籍背包客迪孟西幸捡垃圾吸引当地小孩陪他一齐捡垃圾。

（仙本那21日讯）明年1月1日起，在仙本那随地丢垃圾，除了会被开罚单、提控、非法移民被驱离该县之外，垃圾虫也可能会被罚穿上背后印有“猴字”字样的萤光外套扫街。

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仙本那警区主任彼得翁巴斯警监说，这是多个政府机构代表会议的决定，以改变人民的思维，不论是本地人、外国人或游客随地丢垃圾都会被对付。

彼得翁巴斯在仙本那市区主持警方“雨伞行动”推介仪式时说，非法移民会被驱离仙本那县，无国籍者则须做社区服务，清理仙本那镇。

他说，他们还在考虑是否要垃圾虫穿上印有“猴子”（monyet）字样的萤光外套。

仙本那的垃圾和卫生一直成为国内外游客的垢病，街道垃圾处处，一些人围在垃圾收集站翻找食物，海上垃圾更随<7740>潮水堆积在水上木屋四周，令人难以想像是个怎样的生活环境。但是，县公署已订下在明年3月成为全国最清洁地区。

■猴子才会乱丢垃圾

仙本那县议会在镇上显眼处竖立告示牌，说明只有猴子才会随地丢垃圾。

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彼得说，并非是地方政府没有清理垃圾，而是许多外来人随意丢垃圾。

“县议会执法人员通常好言相劝但没有效果，因此警队、志愿警卫、民防部队、移民局、关税局、卫生局和国内贸易及消费局官员都会参与协助。”

■配合零垃圾计划

仙本那县官比雅努士柯东说，这项措施是为了县及民众的利益。

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“我们要把仙本那再次美化及清洁。”

今年11月，沙首长拿督斯里沙菲益阿达在当地推介“沙巴零垃圾”计划；这项计划是要把全州塑造成最清洁州。

■背包客捡垃圾引关注

今年6月，荷兰籍背包客迪孟西幸在沙巴多个地区检垃圾，他在仙本那捡垃圾，意外吸引13名6岁至8岁儿童陪同捡垃圾。

他在脸书上说：“我们边玩边捡垃圾，短短3个小时竟然收集了76袋垃圾，最令我感动是当我们停止后，这些孩子没向我要钱，反而对我说terima kasih（谢谢）。”

他的举动引起当地居民关注，一些人也主动参与清洁活动。

仙本那警区主任彼得（右三）：警方及各执法单位将支援县议会执法组。



