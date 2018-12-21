去年陷拆除风波‧葡村耶稣像平安迎圣诞 去年陷入拆除风波的甲州最大耶稣像，今年终于得以平安地迎接2018年圣诞佳节，同时成为甲州葡萄牙村具有特色的显著地标，吸引国内外游客前来取景，也营造了宗教及种族和谐的氛围。

甲州最大耶稣像今年平安地迎接圣诞节，吸引国内外游客取景，也营造了宗教及种族和谐的氛围。（图：星洲日报）

（马六甲21日讯）去年陷入拆除风波的甲州最大耶稣像，今年终于得以平安地迎接2018年圣诞佳节，同时成为甲州葡萄牙村具有特色的显著地标，吸引国内外游客前来取景，也营造了宗教及种族和谐的氛围。

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这座由年轻村民仿造里约热内卢基督像打造的巨型耶稣雕像，去年11月一度被市政厅以违建为由被下令停工，引起全国关注，最后在村民和朝野政党在协调下得出双赢方案，使耶稣像得以在2017年圣诞节保留下来，也带来“平安”的意义。

马六甲葡萄牙村约有120户，大部份为天主教徒，村民每年自动自发为住家进行装饰，今年一如往常吸引大批游客夜间参观，感受葡萄牙村的圣诞美好气氛，村内车量和人潮络绎不绝，尤其周末时段更显热闹。

每逢12月23至25日、31日和元旦是游客访葡萄牙村的高峰期，访客人次高达20万。