百变山东‧你不能错过的度假胜地 山东，是中国其中一个旅游资源丰富、自然风光秀丽、文物古迹众多之地，全省旅游景点多达近千处。对我国多数人来说，山东或许没有云南、西藏等广为人知，但是其悠久的历史文化和便利的交通条件，让旅游人数在中国各省当中，排列前几名。

烟台海滨

山东，是中国其中一个旅游资源丰富、自然风光秀丽、文物古迹众多之地，全省旅游景点多达近千处。对我国多数人来说，山东或许没有云南、西藏等广为人知，但是其悠久的历史文化和便利的交通条件，让旅游人数在中国各省当中，排列前几名。

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山东有什么值得一游？

山东是孔子的故乡，是中华两千多年儒家思想文化及文明的重要发祥地； 山东有泰山，泰山是中国五岳之首；山东除了有欧洲风情的青岛跟青岛啤酒，还有亚洲唯一的“国际葡萄．葡萄酒城”的烟台以及张裕葡萄酒；山东还有版画和皮影戏；山东还有令我们觉得很新奇的小吃。

但凡去过山东的人，都会对山东留下美丽难忘的印象。这里的景、物和美食，无不紧紧牵引着每一个到访的游客，每一个曾经踏过山东土地的游客，临走之前，必会留下一句：山东，我还会再来。

赴一场山东之约吧！让她用美丽与热情迎接你，让你乐而忘返！

山东四季美景

春赏花 秋赏叶 夏季啤酒 冬季赏雪温泉

春天的山东绚丽多彩，灵动俏丽。在这里可以看到中国其他地方少见的各种花海和花田，走进花海里一定可以拍到美照。

如果你喜欢体验丰富多彩的夜景以及盛夏的狂欢，可以选择夏季来山东。青岛上合组织峰会期间有山、海、城、湾融为一体的夜景。那是经由沿海一带百余栋高层建筑外墙一起展现，其中50余栋灵动的高楼，通过动画的方式放映令人惊艳的美丽画面。这里也举办“与世界干杯”的青岛国际啤酒节、“济南市的新名片”泉城夜宴灯光秀、泰山封禅大典等主题表演。

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世上有许多美好的事，都跟秋天有关。济南红叶谷最美艳的时刻从10月下旬一直持续到11月下旬。届时在景区十几条蜿蜒陡峭的山谷中，红叶满山，形成景区独有的自然景观。有“天下银杏第一县”美誉的山东省郯城县，在秋季是银杏观赏最佳时期，万亩银杏园，美景如画。

冬季到山东滑雪会有惊喜的体验。山东地形以山地丘陵为主，有着优质的滑雪环境。惊险刺激之余，领悟山野的纯净和壮观。这里丰富的温泉资源，让冬日的旅行增添一份温暖回忆。

世界遗产

曲阜大成殿

孔府孔庙孔林

山东曲阜是孔子的故乡。孔夫子生前在此开坛授学，创立了儒家文化。联合国教科文组织确认的“世界十大文化名人”，孔子名列第一。所以山东曲阜也就成为外国文学爱好者所向往的东方文化圣地。

山东曲阜的孔庙、孔府、孔林合称三孔，即是孔家祭祀之地、官衙后宅及家族墓地，是举世闻名的世界文化遗产。

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五岳之首-泰山

泰山

泰山自古就是中外闻名的旅游胜地，是首例世界自然和文化双遗产。庄严神圣的泰山，两千年来一直是帝王们朝拜的对象，其山中的人文杰作与自然景观完美的融合在一起。泰山众多重要而典型的地质遗迹，完整地记录了地球近30亿年的演化历史。

在岱顶则有世人称赞的泰山四大奇观——旭日东升、晚霞夕照、云海玉盘和黄河金带。

长城（山东段）

齐长城遗址横亘于齐鲁大地，始建于春秋时期，距今已2500余年。西起黄河，东至黄海；东西蜿蜒千余里。 齐长城遗址在中国历史上占有重要地位，具有很高的考古和旅游价值，它比欧洲人公元前459年修建的79公里长雅典壁垒早200余年堪称“世界壁垒之最”。爱看古迹的游客，必定要到此一游。

大运河（山东段）

京杭大运河是世界建造时间最早、使用最久、空间跨度最大的人工运河。开凿至今1600多年，是中华民族留给世界的宝贵遗产。台儿庄是京杭运河仅存的“遗产村庄”。来台儿庄古城，感受江北水乡的柔情，乘一叶乌篷船进入古城，感受一眼千年的梦幻旅程。

传统民俗文化

杨家埠年画

此传统民间版画乡土气息浓厚，制作工艺别具特色，还间接地记录下了中国民居和民间社会生活的情况。

皮影戏

原来除了登嘉楼的皮影戏外，泰山也有皮影戏。它以雕刻精美的艺术造型，委婉优美的音乐唱腔而出名。来到这里，且看看与我国的有什么不一样。

新兴景区 尼山圣境

尼山圣境是以“明礼生活方式”为核心文化主题景区，建设为世界级人文旅游目的地和文化修贤度假胜地。

寻味山东美食

说到山东美食，很多人首先会想到的就是杂粮煎饼，更为出色的就数山东传承千年的鲁菜，如葱烧海参、诗礼银杏、原壳鲍鱼及糖醋鲤鱼。