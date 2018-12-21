刘华才：对比行动党“静静”．“林吉祥谈话苍白无力” 民政党主席拿督刘华才说，行动党元老林吉祥声称行动党领袖不会没有骨气，一旦新马来西亚的目标被抛弃，就会毫不犹豫地离开希望联盟的慷慨激昂言论。

（吉隆坡21日讯）民政党主席拿督刘华才说，行动党元老林吉祥声称行动党领袖不会没有骨气，一旦新马来西亚的目标被抛弃，就会毫不犹豫地离开希望联盟的慷慨激昂言论，在对比行动党面对《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）课题及土著团结党接纳出走巫统领袖事件的“静静”表现，显得异常的苍白无力。

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他指出，行动党在第14届全国大选中告诉人民，他们只是在利用首相敦马哈迪来“骑马杀鸡”，并自信满满的宣称行动党可以控制马哈迪，但事实告诉我们，行动党领袖不但无法控制马哈迪，而且如今事事都只会“马”首是瞻。

“自希盟上台之后，行动党变成了静静党，在承认ICERD课题上，行动党并没有像林吉祥说的那样在政府及希盟内扮演重要角色，去推动承认这项国际公约，反而林吉祥还搬出513事件来恐吓致力争取政府承认这项公约的人民。”

他说，在马哈迪领导土团党大事接纳出走的巫统领袖，包括当年害他儿子林冠英坐牢的马六甲州前首长丹斯里阿都拉欣淡比仄时，林吉祥父子依然“静静”，连吭都不敢吭一声，还不如行动党已故前主席卡巴星的儿子蓝卡巴星那般有骨气。

“在拉欣申请加入土团党事件上，林吉祥父子有什么行动？没有！林吉祥是资深的政治领袖，我不明白为何他还那么天真，天真到以为他可以控制马哈迪。结果在助马哈迪重掌政权后，马哈迪已如脱缰野马，而林吉祥只能马首是瞻。”

他希望身为行动党的领袖，林吉祥不要只是嘴巴在动，他应该采取实际的行动来反对马哈迪接纳出走的巫统领袖。