小东避答婚期·与俊倩为慈善合体 “东于哲”小东与Zen俊倩交往2年多，感情发展稳定，两人之前除为合作的咖啡品牌合体外，甚少同台亮相，昨难得为慈善活动同台，却似不想模糊焦点，刻意分开站，结果仍难逃恋情被关注，还被问起婚期，小东却四两拨千金，以一句“我就知道你要这样问我”，立即又把话题带入活动主题，巧妙结束“婚题”。

徐梽豪（右二）与李佩玲（右三）被陈志康（右一）乱点鸳鸯，竟然问两人“婚期”，吓得两人急忙撇清关系，反而正牌情侣小东（左一）和俊倩（左三），却刻意中间隔着宇田。（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）“东于哲”小东与Zen俊倩交往2年多，感情发展稳定，两人之前除为合作的咖啡品牌合体外，甚少同台亮相，昨难得为慈善活动同台，却似不想模糊焦点，刻意分开站，结果仍难逃恋情被关注，还被问起婚期，小东却四两拨千金，以一句“我就知道你要这样问我”，立即又把话题带入活动主题，巧妙结束“婚题”。而李佩玲和徐梽豪还被主持人陈志康以“几时结婚”这个常在过年被长辈问到的问题“乱套关系”，吓得两人赶忙否认。

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郭文翰妙答NG王

本地8位歌手宇田、郭文翰、“小东”郭晓东、李佩玲、徐梽豪、车志立、陈珂冰及俊倩首度联手，担任余仁生“一桶金”慈善计划的“爱心艺人”，推出《一桶金》由宇田作曲、郭文翰制作的主题曲《仰望》及MV，将爱与正能量传递给大家。宇田表示开心能与这么多歌手合作，所以很快就把歌曲写出来，希望借由轻松的旋律，带给在努力生活的大家更多正能量，而郭文翰向来擅写情歌，这次制作的是大合唱歌曲，与他过往制作的情歌很不一样，也更有意义。询及谁在录音时是NG王？郭文翰避重就轻的回说，大家都有重复录很多次，还特别强调“不是他们不好是我想要更好”，谁也不得罪。

由余仁生创办的“一桶金”慈善计划至今已迈入第16年，至2018年已为15间受惠单位筹募了超过140万令吉的善款，今年“一桶金”的受惠单位为巴生福爱之家儿童院筹募建院基金。