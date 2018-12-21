周美芬：与马华相提并论．“是抬举了行动党” 马华总秘书拿汀巴都卡周美芬今日在脸书贴文，指行动党已不再是行动党，而是“行动党2.0”，把行动党与马华相提并论，是抬举了行动党！

（吉隆坡21日讯）马华总秘书拿汀巴都卡周美芬今日在脸书贴文，指行动党已不再是行动党，而是“行动党2.0”，把行动党与马华相提并论，是抬举了行动党！

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她在回应行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥的部落格文章时说，林吉祥表示“行动党领袖从来不会像马华领袖那样没有骨气”，但这种说法在同一天就被他自己的儿子林冠英和党员蓝卡巴星打脸。

“林冠英在被记者问及土团党接受前马六甲首席部长阿都拉欣淡比仄加入土团党的问题时，以一句‘首相已经回应了，他不愿再提’带过，是否说明了林冠英连反对土团党接受涉及丑闻者，尤其是导致自己丧失国会议员资格及被判入狱1年的人都没有勇气？

“今天林吉祥和林冠英莫说拒绝，连抗议土团党接受阿都拉欣淡比仄都没有勇气，还说林冠英是“马来西亚政治领袖中唯一一个跨越种族和宗教界线牺牲自己的人，是不是往‘林冠英脸上贴金’呢？”

她说，这不是没有骨气是什么？按照这种说法，行动党是不是应该立刻退出执政联盟？

指对巫统跳槽默不作声

周美芬指出，行动党国会议员蓝卡巴星发表文告，指希盟接受巫统议员等同背叛选民，以今天土团党已经接纳多名前巫统国州议员入党，而林吉祥和林冠英父子却默默接受，静静不敢出声的事实，这难道不是虚假的民主？按照林吉祥的说法，行动党是不是应该立刻退出执政联盟？

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“再者，自从林吉祥与林冠英在光天化日下自打嘴巴，违背原则带领行动党把马来西亚政府推给他们口中的‘在位22年，是大马坏事的始作俑者’的马哈迪，奉他为希盟共主和马来西亚首相后，行动党和林吉祥还有资格谈建立新马来西亚吗？”

她也说，行动党声称代表全民，但就是不代表华人，因为林冠英不认为自己是华人，因为他批了37亿令吉拨款给土著就读的马拉工艺大学，但完全取消了理应拨给开放给各族，但以华裔子弟为主就读的拉曼大学学院的行政拨款。

“林冠英卯足全力打压为国家培养了20万人才的拉曼大学学院，却不曾也不敢提及如何确保各族教育获得政府的平等对待，如何通过立法落实真正的制度性拨款给各源流学校和非营利民办大专，更遑论如何取消入学固打制了。

应立刻退出希盟

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“林冠英打击表现卓越、协助政府确保符合资格的华商取得融资的自立合作社，但却不曾也不敢提及如何让华裔享有至少和政府对TEKUN的拨款以及拨出一亿令吉照顾印裔企业同样数额的商业发展拨款。按林吉祥新马来西亚的定义，行动党无法公平照顾各族，是不是应该立刻退出执政联盟呢？”

周美芬说，行动党把执政主导权交给希盟内议席数目排行第三的土著主义政党──土团党的领袖马哈迪，然后又对其“失控”，甚至以静静默不作声纵容巫统议员一个接一个跳槽土团党，这符合林吉祥口中的“多元种族政治”吗？按林吉祥的说法，行动党是不是应该立刻退出执政联盟呢？

她补充，以上种种，证明行动党已不再是行动党，而是“行动党2.0”了！