《2018华语金曲奖》陈浩廷夺年度优秀新人奖 我国马泰混血儿、亚洲新锐唱作歌手TR CHEN陈浩廷凭着广东主打歌曲《琉璃星空》，夺得中国《2018华语金曲奖》“年度优秀新人奖”。

陈浩廷勇夺中国“年度优秀新人奖”为大马争光。

（吉隆坡21日讯）我国马泰混血儿、亚洲新锐唱作歌手TR CHEN陈浩廷凭着广东主打歌曲《琉璃星空》，夺得中国《2018华语金曲奖》“年度优秀新人奖”。

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《2018华语金曲奖颁奖盛典》日前于湖北武汉客厅中国文化博览中心隆重举行，陈浩廷受访坦言，完全没有想到自己会获得奖项，“因为有太多实力优秀的歌手作为竞争对手，不敢去想成绩如何，就是抱着平常心去面对。”

他表示，能入围“2018年度优秀新人奖”已经非常开心及荣幸，因为能获得音乐界专业的评审团给予的肯定，对他而言，已是最好的肯定，所以当下得知获奖，让他非常激动，不敢置信，还感动落泪。

他感谢大家对他的关注与支持，希望接下来他的原创音乐可以代表大马带到海外，让大家感受到大马的原创音乐文化，“我会继续努力创作出更多好听的‘廷式’原创音乐带到国际舞台！”

当晚获奖的还有以3奖成为大赢家的中国唱作王子毛不易和中国动感女王吉克隽逸，荣获“华语音乐杰出贡献奖”的赵传，获2奖的温岚，大咖如陈奕迅、周杰伦、邓紫棋、华晨宇、梁静茹等，各有1奖入袋。