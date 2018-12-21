马汉顺：林吉祥言论若是认真．“火箭应立刻离开希盟” 马华署理总会长拿督马汉顺说，如果行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥的言论是认真的，行动党就必须立刻离开希盟退出政府。

（吉隆坡21日讯）马华署理总会长拿督马汉顺说，如果行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥的言论是认真的，行动党就必须立刻离开希盟退出政府。

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指希盟乖离新大马目标

他说，毫无疑问，凭着希盟执政7个多月以来丢弃竞选承诺如卫生纸、政策频频U转，大力推动土著议程、违背马来西亚全民精神，这种表现早已乖离“新马来西亚”目标。

他今日发表文告说，林吉祥推销“新马来西亚”最为落力，但除了说新马来西亚的任务需要10到20年才能完成，人民必须有耐心，并没有解释“新马来西亚”到底是什么定义、必须如何落实、什么时候才能实现？

促林氏父子回答6问题马汉顺说，其实，希盟部份领袖已经说出人民的不满，行动党武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星已经公开警告，收编巫统议员等同背叛选民，“希望联盟新政府正走向失败”。林吉祥、林冠英，请不要再转移焦点，拿出道德勇气、“有骨气的”正式回答：

1.对收编巫统议员的立场，是否认同接纳政治青蛙？

2.对废除死刑的看法，是否认同首相署部长刘伟强强制希盟议员支持废死法案？

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3.废除死刑，是否如刘伟强所说，是内阁一致的决定？

4.对政府拒绝签署《消除一切形式的种族歧视国际公约》（ICERD）的立场。

5.明确定义“新马来西亚”，制定标准和时间表。

6.如蓝卡巴星所说希盟背叛选民、政府正走向失败，行动党是否退出希盟？

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他说，行动党不要再犹豫，如果无法在政府内落实“新马来西亚”的目标，请立刻退出希盟。劝告行动党领袖关注经济民生议题、全力处理国家大事，不要再空喊口号忽悠选民，立刻采取必要措施改善经济、解决民困，否则应立刻下台。