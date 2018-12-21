“新大马目标是什么？”．吴健南要求林吉祥说明 马华公民社会运动局主任吴健南今日表示，对于民主行动党伊斯干达公主城国会议员林吉祥承诺一旦新大马目标被抛弃，该党将离开希盟政府的言论，马华公民社会运动局要求他具体说明。

（吉隆坡21日讯）马华公民社会运动局主任吴健南今日表示，对于民主行动党伊斯干达公主城国会议员林吉祥承诺一旦新大马目标被抛弃，该党将离开希盟政府的言论，马华公民社会运动局要求他具体说明，其有关打造新大马愿景的详情，包括核心价值和方向。

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吴健南发表文告指出，虽然自509大选实现首次政党轮替后，林吉祥不断向国民提出新大马愿景，但至今依然停留在非常空泛和抽象概念，而始终没有进一步给予具体的承诺和方向，让人质疑有关的改革决心。

“就像关键绩效指标（KPI）的概念一样，倘若他没有明确列出有关详情，大马人民又如何能够共同给予该党作出客观评估，确认希盟是否已抛弃有关的新大马目标？以及该党有否坚守本身的原则底线？”

吴健南进一步反问林吉祥，在希盟政府如今已决定不签署ICERD、不落实地方政府选举、不制定反跳槽法令、不废除国安会法令等情况下，这一系列违反民主原则的举措，是否已与其新大马目标背道而驰？而在这样的政局中，他的新大马概念还仅剩什么原则底线，是不会被该党所坚决妥协的？

“马华公民社会运动局也要求林吉祥回应，是否认同在整个巫统退党潮事件中，反贪会已从一开始的严打一马公司弊案，变质为某些领袖的政治武器，包括有关领袖涉嫌通过滥权和扺触反贪会法令的手段，以免于被反贪会调查和提控，作为幕后利益交换条件，以达到向有关巫统议员施压进行集体跳槽的目的？”

吴健南强调，大马虽未制定反跳槽法令，但不代表国家领袖可通过滥用国家公权力手段，策划有关跳槽。

而从上述事件所涉及的庞大议员人数可合理推断，那绝非巧合而显然经过精心策划，甚至涉嫌涉及公权力的介入。

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因此，该局呼吁全民共同制止有关疯狂的议员集体跳槽议程，以免大马最终沦为全球最大政治青蛙生产国，离林吉祥所主张的新大马目标越来越远。