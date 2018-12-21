“新大马与期许有差距”．社运分子：要给希盟更多时间 社运分子和公众期许新马来西亚是一个不分种族、宗教、民主体制获得改革、拥有清廉政府的新马来西亚。

（雪兰莪．八打灵再也21日讯）社运分子和公众期许新马来西亚是一个不分种族、宗教、民主体制获得改革、拥有清廉政府的新马来西亚。

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他们认为，现在的新大马距离所期许的还相距甚远，不过他们看到这些司法改革、制度上的改革，新政府已经在着手进行中。

“我们还要给新政府更多的时间，如果现在就断定新大马是失败的，还言之过早了。”

行动党元老林吉祥昨日矢言，一旦新马来西亚的目标被抛弃，民主行动党的领袖都会毫不犹豫的离开执政联盟。

西蒂卡欣：不再有种族政治

人权律师兼社运活跃分子西蒂卡欣期许的新马来西亚是一个不分种族、不分宗教，各族和谐相处的马来西亚。

她希望，新马来西亚不再有种族政党、政治人物是不分肤色为了每一个大马人努力、为了更好的马来西亚前进。

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在学校，我们的小孩自小被教育互相尊重，培养小孩的爱国精神，不再是分化的教育。

“大马人为大马独有的文化感到骄傲。

每个人可以自由选择就读各源流的学校，国民学校采纳现代化与时并进的教学纲领，摒弃目前太过宗教色彩的教学模式。”

“现在国民学校越来越多马来人，华人送孩子去华校，因为他们觉得国民学校太宗教化、教师的素质也不太好，当然这不是以偏概全。”

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她希望看到一个坚持捍卫大马联邦宪法的强势政府，不给机会极端分子发声。目前的情况是政府听取了极端分子的声音，那些反对《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）人，他们并不知道事情的真相，而是被政党利用。

她认为，政府应该坚强采取行动并改变过去的这些问题，不让极端的声音壮大，如果政府不这么做，未来问题将陆续有来。

阿兹米沙隆：政府清廉没贪污

马大法律系副教授阿兹米沙隆对新马来西亚的愿景是要有一个清廉的政府、没有贪污，我们的独立机构是真正的独立，例如选委会及总检察署。

他对星洲日报说，新马来西亚必须强化民主机构，还有司法委任、司法课题，达到体制上的改革。在高教这一块，要有真正的学术自由与自主权。

“我也想看到大马变得更注重人权，在推动人权议程上，政府可以变得更聪明，因为目前他们让马来人和伊斯兰骑劫了政府的人权议程。”

他说，在推动人权议程上，政府应该做得更多，告诉人们为什么这是如此重要，就好像ICERD的课题一样，由于人们不了解，才让极端分子骑劫了这个议程。

他坦言，经过了7个月，现在的新大马距离他所期许的还相距甚远，不过他看到这些司法改革、制度上的改革，新政府已经在着手进行中，就好像选委会主席已经在处理选举机制事宜，这些都需要时间。

黄家和：真正落实三权分立

行动党霹雳州秘书兼怡保东区国会议员黄家和说，他期许的新马来西亚是在过去60年国阵施政下，改朝换代以后体制上的改革。民主三机构，即立法、施法、和行政架构上的改革。

“更重要的是，我们要如何在三大民主支柱下，真正落实三权分立，不会把权力集中在特定人士或单位上。”

他对星洲日报说，绝对的权力会造成绝对的腐败，大马经过了改朝换代以后，要为国家订定新方向，如果依旧跟着旧体制跑，那会辜负人民的期望。

“我认为这是新大马的第一步。”

他说，接下来当体制改革已经上了轨道后，就要去到第二个阶段，把大马各族团结起来，摒弃所有种族和宗教政治。把多元种族变成大马建国的特色，而非全民团结的绊脚石。

他说，这是他对新马来西亚的期许，虽然他的想法不能代表行动党，但相信行动党期许的新马来西亚大致上也会是和他相同的，就是朝新体制与全民团结的方向。

叶瑞生：恢复地方选举

净选盟2.0执行董事叶瑞生说，从公民社会角度看，新大马应该要朝向制度及体制上进行改革，才能让民主体系之下的制衡与监督功能发挥作用。

他今日受询时向星洲日报说，需要改革的地方，在于新政府至少应该要恢复地方议会选举；要将“独立警察投诉与行为不检委员会（IPCMC）设立起来；以及要将总检察署的主控官权力分割出来，成为一个独立的主控官办公室。

他表示，我国选举制度其中一项很重要的改革，就是恢复地方议会选举，唯有恢复地方议会选举才能让选民有份选出地方上政府，也能将权力去中心化。

“此外，IPCMC的设立有助于提升警队的专业化，使警队对公民更加负责，同时也能有效抑制当局的贪腐，该委员会能够对滥权和违例的警员采取对付行动。”

他说，这是希盟曾列入竞选宣言里的重点之一，但至今未见具体的进展，希盟政府至少应让人民看到在新大马之下，设立IPCMC的时间表及其路线图。

叶瑞生说，总检察署的权力，必须与主控官的权力进行分割，就不会有利益冲突，因总检署的角色在于扮演政府的法律顾问，维护政府的机构，总检察署同时拥有主控权，一旦有政府高官涉贪滥权，谁来检控这些贪官呢？

拉蒙：公正平等对待各族

亚洲策略与领导研究所公共政策研究主席丹斯里拉蒙说，所谓新大马的目标，应涵盖国民团结的目标，以及新政府能够公正平等地对待各族人民。

他认为，新的大马应该关照所有族群的贫穷人士，不管他们来自什么种族。“一旦新大马所建起完善的教育体系，届时不应该再有人指政府遍袒某一种族。”

“大马人民需要的是一个平等、合理及公正的大马社会。”

拉蒙说，塑造一个“新大马”，其原则应该在于每一位大马人都能够在马来西亚阳光普照之下享有显要地位。

他受询时向本报说，行动党应继续留在希盟政府，以打拼和实现新大马的目标。

他补充，林吉祥的那番话，除了反映行动党立场，同时也为509大选投票支持行动的选民发声，因行动党的支持者深信“新大马”的建设才把票投给了行动党。

古晋读者：行动党勿意气用事

来自古晋的谢联庆（78岁）今早联络星洲日报，他促请行动党勿意气用事离开执政联盟，应该继续留在体制内，努力打造新马来西亚。

“我看到行动党元老林吉祥说要离开执政联盟我好焦虑、好担心，心痛得哭了，我是行动党数十年的忠坚支持者，行动党做了60年的反对党，好不容易才获得政权，千万要好好守着这个权利。”

他说，如果行动党因为土团党接受巫统的议员而退出政府，那就更容易让希盟变成国阵2.0。

“对于首相敦马哈迪不对的事，行动党要想办法说服或勇敢发声，指正他的错误，如果马哈迪不能接受就把行动党踼出希盟，千万不要自己退出，放弃这个执政的权利。

“我希望林吉祥撑着，一定要执政，别被歪理打败真理。”