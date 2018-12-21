“有巨石强森我就退出”·2角色反悔回归《玩命9》 《玩命关头》外传电影《Hobbs and Shaw》目前正积极拍摄中，而令外界引颈期待的第9集也终于有了新进展，早前对外放话要退出《玩命》系列的蜜雪儿罗德里奎兹（Michelle Rodriguez）和泰勒斯吉逊（Tyrese Gibson），都传出将会回归，让影迷相当期待。

（美国21日讯）《玩命关头》外传电影《Hobbs and Shaw》目前正积极拍摄中，而令外界引颈期待的第9集也终于有了新进展，早前对外放话要退出《玩命》系列的蜜雪儿罗德里奎兹（Michelle Rodriguez）和泰勒斯吉逊（Tyrese Gibson），都传出将会回归，让影迷相当期待。

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蜜雪儿饰演的莉蒂和冯迪索饰演的唐老大在片中演一对情侣，首集开始便是固定班底，仅没有出现在第2和第3集。不过因为《玩命关头8》的结尾是“唐老大”冯迪索终于夺回儿子，但为他生下儿子的伊莲娜却不幸过世，因此外界便猜测第9集的剧情设定将由冯迪索和蜜雪儿一起扶养儿子，可是有关剧情走向让蜜雪儿相当不满，当时她甚至对外喊话，若电影不改善对女性的刻板印象，让该角色有更多发挥的机会，她将不回归演出。

此外，在剧中饰演罗曼的泰勒斯吉逊于2003年《玩命关头2》才加入，据传因和巨石强森（Dwayne Johnson）闹不合而在去年对外放话，表示若巨石强森还会演，他就要退出。

不过，据《That Hashtag Show》报道，蜜雪儿和泰勒斯吉逊都将回归《玩命关头9》，不过没有详述原因。

《玩命关头9》预计将于2019年4月开拍，2020年上映。

蜜雪儿饰演的莉蒂和冯迪索饰演的唐老大在片中演一对情侣。