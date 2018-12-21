彭总警长：亲自主导审核工作．每月解决20%搁置案件 彭亨州总警长拿督莫哈末查卡利亚对于州内太多被搁置的调查案件感到不满，为此他将亲自主导审核工作，以确保每月至少解决20%搁置案件，并期望在明年第三季度降低至满意水平。

莫哈末查卡利亚（左）颁发表扬状予各级表现出色警员及职员。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹21日讯）彭亨州总警长拿督莫哈末查卡利亚对于州内太多被搁置的调查案件感到不满，为此他将亲自主导审核工作，以确保每月至少解决20%搁置案件，并期望在明年第三季度降低至满意水平。

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“经过了解后，这些案件被搁置的原因，包括负责调查的警官被调职、没有积极跟进、在调查工作上存有许多弱点等，导致案件调查半途就不了了之。”

他今早在常月集会上致词时指出，自从他接任州总警长职后，他将致力于解决2000至2017年间被搁置的刑事案、交通案及毒品案件，确保这些案件都获得跟进及解决，让报案者都获得当局的答案。

他披露，被搁置的毒品调查案件多达3000宗、交通案约3000宗，而刑事罪案大约1000多宗。

“目前，我每月都会针对这些搁置案件进行审查，与负责的部门警官及警区主任们讨论如何处理，并确保每个月都能解决当中的20%案件。”

劝警员勿追求奢侈

生活同时，他也劝戒各级警员及警官妥善理财，不需要追求奢侈的生活方式及炫耀财富，而作出超越本身经济能力范围的消费。

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“只有妥善管理本身的财务及长期维持合理的消费习惯，才能更好地照顾家庭。”

此外，莫哈末查卡利亚也将加强下属的纪律及工作操守，以维护警队形象。

其中包括制服警员除了手表及一枚戒指以外，不能戴上其他华丽饰物、服装方面也必须严格遵守警察总部的指南，同时也必须遵守上班时间，违规者将受到纪律处分。

同时，他也强调前线警员对民众服务及谈吐时必须有礼貌，而他发现目前不少警员在面对民众时的谈话连最基本的称呼也没有，而是直接呼唤名字。