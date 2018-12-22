阿兹哈：频被传召调查·重振警队廉洁形象 （山打根21日讯）山打根警区主任莫哈末阿兹哈指出，今年有多名警员被反贪会开档调查，警方的廉政度也受到各界质疑，特别是滥权及腐败问题。





阿兹哈（右五）派发表扬状予媒体人员后合影。

（山打根21日讯）山打根警区主任莫哈末阿兹哈指出，今年有多名警员被反贪会开档调查，警方的廉政度也受到各界质疑，特别是滥权及腐败问题。

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■沙2警涉毒被捕

阿兹哈指出，今年沙巴也有两名警员因涉及毒品活动被捕，他希望山打根警员勿涉及类似活动。

“我希望警员奉公守法、稳守岗位，并依照标准作业程序执行任务，取回民众对警队的信心。”

阿兹哈是今早7时，主持山打根警察局总部常月集会时，如此表示。

他披露，山打根警察总部今年8月11日决定将双溪马尼拉人民组屋一带列为山打根警察总部所管辖的地区，主要是打击该区的罪案。

他指出，该区自今年1月1日起至8月29日，共发生5起案件，其中3宗是入屋爆窃，2宗偷窃案，而8月30日至本月21日只发生一起家庭暴力案件。

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阿兹哈也在会上颁发表扬奖状予媒体、医务人员等，感谢他们对警方的协助。