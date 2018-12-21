破中国网络赌博集团．2获救男伤势无碍 警方昨日在取缔沙登怡观园一个由中国人主持的网络赌博大本营时，救出的2名中国籍男子伤势并无大碍，他们也已经获得灵市推事庭批准的21天临时保护令，保护他们的安全。

警方从所侦破的网络赌博集团，起获大批电子器材及手机。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也21日讯）警方昨日在取缔沙登怡观园一个由中国人主持的网络赌博大本营时，救出的2名中国籍男子伤势并无大碍，他们也已经获得灵市推事庭批准的21天临时保护令，保护他们的安全。

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申请临时保护令获准

沙登警区主任依斯马迪助理总监指出，这2名获救的中国男子事后已被送往沙登医院接受治疗，目前伤势稳定并无大碍。

“灵市推事庭也批准了警方为2名获救者申请的21天临时保护令，2人较后将被送往安全屋。”

另外，依斯马迪也说，落网的32名中国籍男女将被延扣4天助查，至本月24日。

“警方援引2007年反人口贩卖及反贩运移民法令（ATIPSOM）第13条文调查此案。”

赌客主要来自中港台

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雪州警察总部刑事调查组联合沙登警方，根据公众提供的线索，于昨天下午4时10分突击沙登怡观园4/1路1间3层式洋楼，破获这个由中国人主持的网络赌博大本营，逮捕32名中国籍男女。

此外，警方也在行动中救出2名被困锁在房间的廿余岁中国男子，并揭发他们之前一直遭恶劣对待。

雪州刑事调查主任法兹阿末高级助理总监昨晚在现场指出，被捕的分别有29名男性及3名女性，年龄20至52岁，大部份来自中国福建省。

“这个赌博集团的赌客主要来自中港台三地，通过网络社交媒体如微信，来为赌客服务；根据现场搜获的记录显示，单日就已有80万人民币。”

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调查显示，这集团在上述地点活动了一个多月，上个月（11月）所收的赌注高达1500万令吉。