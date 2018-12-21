副总裁有感姐生前缺钱洗肾．骑行千里助肾病患筹款 过世的姐姐生前缺钱洗肾，还甚至瞒着家人跳过一些疗程。由于不希望其他肾脏病患也像姐姐那样，电信公司副总裁参与脚踏车千里义骑活动，从槟城骑回新加坡，为肾脏病患筹款。

（新加坡21日讯）过世的姐姐生前缺钱洗肾，还甚至瞒着家人跳过一些疗程。由于不希望其他肾脏病患也像姐姐那样，电信公司副总裁参与脚踏车千里义骑活动，从槟城骑回新加坡，为肾脏病患筹款。

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朱惠铭（54岁，电信公司副总裁）参加年度肾脏透析基金千禧义骑（KDF Millennium Ride2019），与50名年龄介于28至65岁的海内外各行业骑士挑战5天骑行1000公里，为低收入肾脏病患筹集35万元（105万令吉）。

1月10从槟出发骑回狮城

他们将于明年1月10日从马来西亚槟城出发，途径安顺、波德申和峇株巴辖等地，最终在14日骑回新加坡。

从早年跑马拉松到练习铁人三项，并在4年前爱上骑脚踏车，朱惠铭每周会和车友在岛国进行一次4到5小时的100公里长途骑行练习。

经朋友介绍加入新加坡非营利脚踏车爱好组织Epic Cyclist后，朱惠铭跟随组织走访肾脏透析基金会（KDF）在碧山的洗肾中心，了解到有病患因家贫无法按医嘱每周按时洗肾时，他形容，“太熟悉的故事，像是给我当头一棒”。

姐无法负担费用跳过疗程

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原来，朱惠铭已过世的姐姐曾在大马接受长达4年的洗肾治疗。他忆述，姐姐因生意失败，无法负担高额医疗费用，结果瞒着家人偷偷跳过一些疗程，没有按照医生要求每周三次洗肾。

朱惠铭还曾陪同姐姐到当地机构洗肾。他回忆，“整个房间氛围抑郁，好像会吸干你的能量。没有洗肾病患愿意去那种地方，但他们却要躺在床上，无休止等待，感觉很悲伤。”

朱惠铭的姐姐最终因多重器官衰竭，在2007年过世。

“也因为这段经历，我特别能理解洗肾病人所面对金钱和身心的折磨。当我发现Epic Cyclist通过义骑为本地收入最低的百分之十五肾脏病患募款，马上决定要参与支持。”

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他说：“我在槟城出生和成长，1984年来新加坡读国立大学，之后在这里扎根，成家立业，回馈社会。从槟城骑到新加坡，像是重温我的人生旅程。”

朱惠铭目前是我国永久居民，并在今年年中递交了公民申请。