黄莉清：民心为本 政府提出废死刑法案引起人民两极反应，惟废死已势在必行，有关法案料于明年3月在国会提呈

政府提出废死刑法案引起人民两极反应，惟废死已势在必行，有关法案料于明年3月在国会提呈。掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强还扬言，希盟后座议员必须全力支持政府的决定，否则就辞职。

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政府力倡废死的其中一项原因是死刑并无法有效阻遏犯罪，我国大小罪案每天都在上演，所以希望透过其他管道来更好地降低罪案。值得省思的是，死刑至少发挥警惕国人的效用，一旦没了死刑，有心人是否更任意妄为、草菅人命?除非政府已有替代的良策，否则不该仓促废死，届时更加剧社会罪案的发生，得不偿失。



虽说死刑非人道的惩戒方法，但是一些罪犯不仅无恶不做，有者谋财之后还害命，让无数无辜家庭失去天伦，身心灵都带来不可抹灭的伤痛。于情于理，他们希望逞凶者受到应有惩罚，否则天理何在?



死刑用来对付严重罪犯，只要不以身试法，基本上就不受牵扯。与其废死不如多做教育工作，让人民懂得奉公守法、尊重生命，如此将更效杜绝罪案。



我们的社会不主张以暴制暴，也希望能以教育多做感化人心的工作，不过有时收到的成效并不太理想。对此，也许各相关单位可集思广益作脑力激荡，希望有更两全其美的办法来阻遏罪案的发生，至于政府也应该更开明接受建设性意见，不该过于独断，如此对国家、人民才有最大助益。



代议士是人民选出，再组成政府，人民才是最大的老板。身为代议士要凡事以人民为本，而且代表人民发表心声也是职责所在，一旦受委重任也勿忘初心，更不该高高在上、狂妄自大，最重要谨言慎行，设身处地为人民着想。政府制定任何政策之前宜三思而行，勿太仓促而无法带来预期中的成果。



（星洲日报．砂拉越．评论．作者：黄莉清）