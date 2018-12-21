明年市场利空罩顶．洁蒂国投多元投资保回酬 国民投资公司（PNB）主席丹斯里洁蒂认为，2019年全球市场前景预料类似今年般充满挑战，特别是海外市场充斥许多不明确利空，国投将采取多元化平投资策略，以“拉上补下”重新平衡方式为股东寻求更好投资回酬。

洁蒂（左）及阿都拉曼（右）宣布国民投资公司信托单位派息率。

（吉隆坡21日讯）国民投资公司（PNB）主席丹斯里洁蒂认为，2019年全球市场前景预料类似今年般充满挑战，特别是海外市场充斥许多不明确利空，国投将采取多元化平投资策略，以“拉上补下”重新平衡方式为股东寻求更好投资回酬。

广告

明年投资组合中期检讨

国投明年将对5年投资计划进行中期检讨，预料将进一步多元化投资组合。

国投2019年的多元化投资策略，将包括在全球市场投资更多的私人股份计划，目前已委托全球著名的6个基金经理代为负责这项计划。

洁蒂指出，2019年的经济及股市前景仍具风险，如今年般特定波动幅度游走及成长放缓预料会延续至2019年。

她说：“国投将把投资进一步多元化，以应付当前市场不明朗及动荡的挑战，在循环的周期中，一些表现良好的行业，将协助弥补表现较差的行业或公司，让整体投资组合依然获得良好回酬。”

国投将多元化投资至其他市场，包括产业、金融及其他各实体领域，并不时会重新作出投资评估及建立储备，特别是能够带来经常重复性收入的投资。

广告

她强调，大马市场走软并非独有现象，全球市场皆如此，一些甚至比大马更差劲。

国际货币基金组织（IMF）最近就表示，全球经济已在2018年达到顶峰，使全球环境出现诸多变数。

洁蒂今日出席国民投资公司2018年终表现汇报及宣布旗下单位信托派息率时作上述披露。该公司首席执行员拿督阿都拉曼也出席汇报会。

洁蒂指出，影响大马市况的海外因素，包括美中贸易紧张、全球地缘政治、英国脱欧挑战、中东局势、国际原油价格波动等，都是牵引大马市况走弱的原因。

广告

不过，她说，在利空下，国投今年仍取得正面的投资回酬。

企业盈利 5年负成长7.1%

国投积极投资其他市场

阿都拉曼坦承，国投更积极地将投资多元化至其他市场，其中主因是大马企业盈利表现落后其他地区同侪，例如在过去5年里，大马企业盈利是7.1%负成长，反观美国企业同期则取得双位数的盈利成长。

他表示，国投预期2019年的原棕油价格有望从目前低迷水平回扬，将使旗下种植公司取得更好盈利表现。

国投2019年的投资策略，包括将旗下核心策略公司回到根本，就是设法增加营收及削降成本。

他指出，目前市场也不乏投资机会，特别是通过使用科技提升公司的效率。该公司旗下投资重组将是循序渐进，所以料不会显著干扰国内经济或股市。

已减持FGV股权

另外，他表示，国股早在两三年前已大幅沽售FGV控股（FGV,5222,主板种植组），目前持有不显著股份。

国投截至2018年杪止管理的资金规模为2952亿令吉，按年增长6.8%。今年首11个月的净收入为153亿令吉。

2基金派息

国民投资今日宣布，截至2018年杪财政年，旗下的土著股票信托基金（ASB）将派发每单位6.50仙的股息，以及每单位0.50仙的红利股息，总股息派发率为7.00仙。

同时，旗下的国民股票信托基金（ASN）的派息率是每单位3.25%，或是等于周息率5.1%。

洁蒂在宣布派发股息时指出，截至2018年12月20日，大马股市综指下跌8.1%，过去5年取得4年负成长，同时全球股市也跌多起少，有鋻于此，上述的派息率还是具有竞争力的。

她指出，2018年全球金融市场充满挑战，特别是美国货币政策正常化、外资外流等，使本地金融市场也受到波及。

不受政府影响

国投只向单位持有人负责

询及新政府最近频频重组政府相关机构（公司），如国库控股及大马朝圣基金局等，国民投资公司是否也受到波及，洁蒂表示，该公司的性质与这些官联公司不同，是向股东或单位信托持有人负责，而不是政府。

“同时，国投及持有的是公众公司，与政府无关，所以没有受到影响。”

洁蒂表示，国投明年优先处理的事项，包括对5年策略计划进行中期检讨，专注策略资产分配领域、进行企业风险管理及组织转型、加速多元化高回酬资产投资组合。

该公司也将继续为策略公司推行价值营造计划，进一步接洽核心公司改进它们的业务表现。同时，也持续加强公司单位持有人对新数据产品的体验，及促进对财务文化及教育以确保更了解投资风及回酬。

她指出，国投需要规划多元化的投资策略，特别是进一步强投资在私人股份及投资领域，强劲的管理风险，以期获取更好的回酬。

她表示，该公司2019年的潜在投资回酬，将胥视整体投资表现而定，若是投资表现与回酬（股息）不相称，这将是不可持续的。

3年内建竣

遗产大厦已敲定一半租户

国投发展的118层的遗产大厦已建至42层楼，其中50%的准租户已接近敲定租用阶段，并持续在大马以外市场寻求潜在的新租户，以避免拉走现有市场的租户。

洁蒂表示，该大厦料在3年里全面建竣。

询及国投去年推出的大马小孩信托基金计划（ADAM50），洁蒂表示，这项原本为期5年的计划将在2019年3月31日结束，主要是市场反应不热烈，仅有25%的新生小孩申请参加。

同时，她透露，政府作出的1000万令吉拨款已经用完，加上没有提供进一步拨款，也是计划终止的原因。

她表示，2018年12月31日出生的新生小孩，若是有申请仍可获得派发有关的信托基金，预料该公司将需拨出1000万至2000万令吉的资金以落实此计划。