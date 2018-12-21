配合马大中文系55周年·红楼梦研究中心开幕 随着去年7月间在马来亚大学图书馆设立“红楼梦资料中心”后，马大中文系配合55周年纪念，增设“红楼梦研究中心”，今日落成开幕。

（吉隆坡21日讯）随着去年7月间在马来亚大学图书馆设立“红楼梦资料中心”后，马大中文系配合55周年纪念，增设“红楼梦研究中心”，今日落成开幕。

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“红楼梦资料中心”，有多达6000多本红学藏书，“红楼梦研究中心”则有逾5000册藏书，计有古典小说、戏曲、诗词、艺术等，该中心设在中文系。

陈广才捐万本书邝汉光捐100万

上述藏书是由马大中文系毕业生协会荣誉会长、马大中文系特聘教授，同时也是前交通部长丹斯里陈广才捐赠。

配合这项活动，该中心也推出《红楼梦》马来文译本，这是马大中文系高级讲师兼中心主任孙彦庄博士和其团队费时10年努力的成果。

企业家丹斯里邝汉光在开幕仪式上也移交100万令吉，作为“红楼梦研究中心”研究和行政经费，由文学院院长拿督黄黄子坚教授代领。

陈广才：国文译本具特殊意义

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陈广才致词时希望“红楼梦研究中心”可成为红学爱好者、文化界等促进马中文化交流的平台。

他说，《红楼梦》虽在世界各地已有不同语文译本，但却缺少了马来文译本，因此马来文译本的推出，具有特殊意义。

黄子坚：让友族了解中华文学

黄子坚说，《红楼梦》作为中国文学，乃至世界文学史上一部伟大的文学作品，同时也是中华文化的杰出代表。

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他说，《红楼梦》马来文译本能够让友族了解中华文学，更能促进马来西亚各族群的了解与交流。

他感谢邝汉光捐助推动红楼梦研究，同时感谢陈广才捐赠一生收集的《红楼梦》研究资料。

这些珍贵资料包括70多种各版本《红楼梦》、外文译本、续书、红学研究论着、改编创作、著者史料、《红楼梦》相关题材作品等、手抄本及刻印本，另外译本有英、法、德、日、韩等，年代最久的是1812年英译本。出席嘉宾有马大图书馆副馆长许爱萍、前文学院院长哈纳菲胡先教授、马大中文系毕业生协会主席拿督黄东海、中文系主任潘碧华副教授及孙彦庄。