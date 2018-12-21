连破两关口．马股逆市涨近20点 隔夜美股道琼斯指数急挫1.99%，惟未能冲击马股交投情绪，特定蓝筹股获得趁低吸购扶持，使马股综指连破1660及1670点两首阻力关口，全天猛涨19.72点或是1.19%，以1670.28点挂收。

隔夜美股道琼斯指数急挫1.99%，惟未能冲击马股交投情绪，特定蓝筹股获得趁低吸购扶持，使马股综指连破1660及1670点两首阻力关口，全天猛涨19.72点或是1.19%，以1670.28点挂收。

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市场人士认为，马股综指逆流而上，可能是进入超卖后出现技术反弹，特别是某些蓝筹股从低点强力反弹，使它止跌回扬。同时也可能是年终橱窗粉饰活动序幕，预料下周走势乐观。

马股全股项指数则起107.78点或是0.95%至11371.11点，小资本股的创业板指数则起66.95点或是1.59%至4258.61点。

全天总成交量为17亿5205万5800股、值18亿8877万令吉。

马股蓝筹股走高，以国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）领涨，全天猛弹70仙或是5.46%至13令吉52仙，成交量放大至171万9500股。

阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）全场最热，成交量达9361万8600股，全天起1仙或是6.67%至16仙。