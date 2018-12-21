邮差送信也送暖·工作顺道家访弱势老人 新邮政推行“邮差家访计划”，鼓励邮差派送信件时上门探访弱势年长者，同他们嘘寒问暖。

谢晓萍（中）每周会探访失智症姐妹郑来丽（左）和郑来旺两至三次，陪她们聊天，查看她们的健康状况。

（新加坡21日讯）新邮政推行“邮差家访计划”，鼓励邮差派送信件时上门探访弱势年长者，同他们嘘寒问暖。

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《联合早报》报道，参与计划的邮差在进行日常派送信件的工作时顺道做家访，这些年长者可能是独居老人，又或者健康欠佳。“邮差家访计划”主要利用新邮政庞大的邮递网络，让邮差可以在工作之余为这些年长者送温暖。

新邮政与宏茂桥家庭与社区服务和职总保健合作社合作，去年12月在宏茂桥和亨德申试行计划，为期一年。新邮政也从明年1月起，在义顺和裕廊招募邮差义工，扩大计划覆盖范围。

试行期间，共7名邮差报名探访11名弱势长者，虽然他们是抽空进行家访，但仍能达标完成派送工作。

记录状况交社服机构

宏茂桥家庭与社区服务会根据邮差的派送范围，个别为他们指定一至三名住在范围内的年长者。每次探访结束后，邮差得将年长者的状况记录下来，交给相关社会服务机构。如果在探访期间遇到紧急情况，邮差也可直接联系社会服务机构职员寻求协助。

邮差探访的时间通常也是上班时间，大部份年长者都独自在家。通过家访，邮差不但可以探访年长者，更能提供陪伴。

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谢晓萍（57岁）是参与试行计划的其中一名邮差，她的家访对象是一对患有失智症姐妹。她说：“她们经常不记得我，有时候还把我认错，以为我是照顾她们的护士。我就帮自己取了个外号叫‘谢谢你’，因为我姓谢。有时候她们记不起我，我就说我是‘谢谢你’，他们就记得了。”

谢晓萍也说，刚开始老人比较抗拒她，但经过相处，她们慢慢接受她。

宏茂桥家庭与社区服务银康网主任黄坤新说：“这些邮差义工在与高危年长者保持联系上帮了大忙。他们的例子说明，提供可持续的志愿服务可以成为工作的一部份。邮差家访计划也展示了社区机构能与社区伙伴合作，透过观察分析年长者的需求以及员工的核心角色来支援弱势年长者。”

新邮政将逐步在新加坡所有地区推行此计划。