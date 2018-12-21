狮城商家：成本因素非近年关·鲜鸡进口价涨20% 受马来西亚涨价影响，鲜鸡进口价格涨20%，新加坡进口商有的选择微调，有的选择保持观望。

（新加坡21日讯）受马来西亚涨价影响，鲜鸡进口价格涨20%，新加坡进口商有的选择微调，有的选择保持观望。

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鲜鸡进口商老板马先生告诉《新明日报》记者，大马进口鲜鸡价格向来都有起伏，但是这次起价和年关没有关系。他指出，年关涨价一般涨的是运输费。不会到20%这么多。这次涨价主要是大马养鸡成本和天气等因素造成，从原来的一公斤5.1令吉涨到6.5令吉，算是今年涨幅最高的一次。

他指出，新加坡也有大量冰冻鸡供应，且价格比较便宜，为了保持鲜鸡价格的竞争力，他只是微调了鲜鸡的销售价格，每公斤涨一角钱，目前鲜鸡价格一公斤在新币5元5角左右浮动。

“这些鲜鸡大部份供应给酒店和餐馆，如果起价太厉害，他们很有可能就选择冰冻鸡。”

鲜鸡进口商刘先生透露，大马进口的鸡肉最近一个月不断调高，每公斤最高涨了5角，但他打算先吸收涨幅，静观其变。

另一名小型鲜鸡进口商老板曾先生则表示，新加坡鲜鸡进口商犹如“一盘散沙”，大家各自订价。如果他随着进口价调高售价，客户很可能会被其他供应商抢走，所以只好先采取观望态度。