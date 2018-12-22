商家省钱装饰少了·市区圣诞气氛冷淡 （山打根21日讯）圣诞佳节趋近，各大型商场以及部分地方已开始作圣诞节布置，小型商家却已不再跟风，市区圣诞气氛较往年逊色不少。

多数小型商店已不再摆设圣诞装饰，不过无阻民众购物的兴致。

（山打根21日讯）圣诞佳节趋近，各大型商场以及部分地方已开始作圣诞节布置，小型商家却已不再跟风，市区圣诞气氛较往年逊色不少。

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据了解，近年经济不景，民众逐渐改变消费习惯。多数民众已鲜少“大手笔”购买圣诞装饰，导致商家不敢大量进货。

店家在受询时提出，许多民众已养成精明消费的习惯，将圣诞装饰重复使用，购买者大为减少，有些商家索性不再售卖圣诞装饰品。

本报记者近日在市区发现，除了大型商场播放圣诞歌曲以及在商场内作出摆设外，大部分商家更著重促销校园物品；部分也在交通岛或操场内设立圣诞树。不过，以往售卖圣诞装饰的商家则没有或鲜少引进新货，佳节气氛冷清。

尽管圣诞佳节气氛不再，不过由于是学校假期，商场仍吸引许多民众到访，并无阻民众购物兴致。部分商店也开始进行促销活动，刺激买气。