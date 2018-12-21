开同名牛肉面摊苦等15年·摊主终等到塔辛光顾 泰国前首相塔辛在新加坡吃“塔辛牛肉面”，摊主称已苦等塔辛15年，两人见面第一个问题：“你为什么这么久才来？”

面档的员工也和2名泰国前首相英叻（右起）及塔辛合照留念。（图：受访者提供）

（新加坡21日讯）泰国前首相塔辛在新加坡吃“塔辛牛肉面”，摊主称已苦等塔辛15年，两人见面第一个问题：“你为什么这么久才来？”

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泰国前首相塔辛的女儿昨天（19日）在脸书分享一张照片，她与父亲以及也曾出任泰国前首相的姑姑英叻一起到港湾地铁站附近的声音小贩中心（Seah Im Food Centre），光顾与塔辛同名的“塔辛牛肉面”档口。

档主黄敬发（64岁）昨早接受《联合晚报》访问时指出，两位泰国前首相一起光临让他很雀跃，但他表示自己并不感到太意外。

黄敬发说：“我在15年前开档卖泰式牛肉面和Phad Thai时，塔辛是泰国首相，我就决定用他的名字，心想总有一天他会亲自来光顾，两年前他曾有一次要来光顾，后来来不成，这次总算见到了。”

塔辛一行4人在本周二中午抵达小贩中心，点了4碗牛肉面和一盘Phad Thai，前后逗留将近一个小时。

黄敬发形容塔辛和英叻都十分亲切，用餐期间有公众认出他们要求合照，两人都大方配合。

他说：“我的愿望终于达成，现在我的档名算是完整了。”

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塔辛兄妹成立新政党

塔辛和英叻两兄妹担任泰国首相被推翻后，双双流亡海外，目前是属于流放状态，没想到会高调光临新加坡小贩中心。

泰国媒体报道，他们与亲戚及盟友刚成立新政党泰爱国党（Thai RaksaChart），为泰国来临大选备战。

瞬间变成“国际名档”，摊主预计会吸引更多华人顾客。

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黄敬发指出，在新加坡拥有两个档口的“塔辛牛肉面”是清真食品，在马来社群中颇受欢迎，有九成顾客是新加坡的穆斯林。

他没想到塔辛光顾后，各媒体会争相报道，包括泰国媒体，让档口突然登上了国际舞台。

他说：“塔辛光顾我们档口的新闻出街后，或许会有更多华人顾客前来光顾。”