网传不同版本申请信息·浏览官网获援金资讯 社交媒体散播不同版本的2019年生活援助金的申请信息，国内求真网站Sebenarnya提醒民众浏览内陆税收局（LHDNM）官网bsh.hasil.gov.my，以掌握最新和正确消息。

（雪兰莪．八打灵再也21日讯）社交媒体散播不同版本的2019年生活援助金的申请信息，国内求真网站Sebenarnya提醒民众浏览内陆税收局（LHDNM）官网bsh.hasil.gov.my，以掌握最新和正确消息。

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该网站促请公众在浏览未经授权和验证的链接与信息时，须保持警惕与谨慎。

WhatsApp群组近期流传2019年生活援助金的信息，内容包括几种低收入家庭获得不同生活援助金的类别，即月收入低于2000、3000及4000令吉的家庭可个别获得1000、750及500令吉的援助金；未满18岁或残疾的孩子，每人可额外获得120令吉，4人为限，惟残疾的孩子没有年龄限制。而上述援助金申请在2019年1月3至2月28日期间，可到邻近内陆税收局或网上进行申请。

下月开放申请援金

根据内陆税收局官网的最新通知，2019年生活援助金将在明年1月开放申请，而财政部将在近期公布相关申请日期。

另一方面，财政部和内陆税收局也在近期收到许多申请的投诉，为此内陆税收局官网列出几项澄清与提醒事项，供民众借鉴。

该局提醒公众切勿在网站上提供任何个人信息；该局没有提供生活援助金更新的电话服务，也否认相关联系与该局有关联；该局没有使用1800-88-2716或03-83138987的免费热线进行对外拨电，若该局有回电，只限于那些使用生活援助金热线的民众；政府不会收取相关申请、投诉或援助的任何费用；该局没有收取填妥申请或投诉表格的服务费用；财政部和该局未曾使用社交媒体如WhatsApp来公布资讯，而相关资讯已派发给相关申请者。

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欲知更多详情，可联系热线03-88824565、03-88824566或1800-88-2716查询。