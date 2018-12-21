6神奇食物净化血液？营养师：多样化膳食才正确 洋葱、大蒜、茄子、香菇、燕麦和玉米能够净化血液、软化血管？别被网上的“养生专家”糊弄了，患有心血管疾病或心血管疾病的高风险人群应遵循多样化的膳食结构，同时培养良好的生活习惯。

（雪兰莪．八打灵再也21日讯）洋葱、大蒜、茄子、香菇、燕麦和玉米能够净化血液、软化血管？别被网上的“养生专家”糊弄了，患有心血管疾病或心血管疾病的高风险人群应遵循多样化的膳食结构，同时培养良好的生活习惯。

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网上社交平台近来广泛流传一篇题为《这6种神奇食物，每吃一口都在净化血液！》的文章，内容指有6种常见食物，分别为洋葱、大蒜、茄子、香菇、燕麦及玉米，本身含有丰富营养，能够净化血液。

据腾讯事实查证平台《全民较真》报道，目前并无真正能够软化血管和降低血压的“换血食物”，因为食物不具药物效应，不能针对某一疾病产生专一的治疗效果。

未有科学研究佐证

报道指出，网传文章中的成份功效都不是简单口服食材，而是“初步研究”的证据，又或需要专门的提取工艺来进行特殊提取。

“患有心血管疾病或心血管疾病高风险人群，其膳食结构应该遵循食物多样化，培养多果蔬和不饮酒的习惯，每周运动量不少于5天，时长总计不少于150分钟。”

文章引述北京友谊医院临床营养科营养师石正莉的谈话说，洋葱不能降低血压和血脂，只能加入每日的均衡饮食中。

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香港营养师协会会长林思为则解释，洋葱含有丰富的钾，虽然医学界证实钾有助降血压，但目前仍未有科学研究佐证有关偏方可根治高血压。

“血压高成因众多，单靠服食洋葱根本无济于事，想降血压，始终要靠低盐低脂饮食、戒烟兼做运动的不二法门。”

石正莉也说，大蒜不能消灭血液中的细菌或降低血糖，因为人体血液正常情况下不会存有细菌和真菌等微生物。

“若有大量微生物进入血液，就会引起非常严重的健康问题，如败血症，即便吃大蒜也无济于事。”

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她指出，虽然科学实验证明茄子的黄酮类化合物（维生素P）能够发挥抗氧化和降低心肌缺血发生率的作用，但作为保护心血管功能的证据仍尚缺力度。

她说，若要通过茄子补充维生素，还不如多吃坚果、植物油、植物种子和绿叶蔬菜。

另外，石正莉说，香菇的降血脂作用仅停留在动物实验阶段，距离适用于人体都为时尚早。

“香菇的确富含膳食纤维，主要成份是beta-葡聚醣聚合物，有助降低血清胆固醇和调节血糖，然而单一食材无法全方位提供机体所需营养素”

她指出，燕麦适合减肥人士、糖尿病患者和心脑血管疾病风险高人群，适于药物治疗和均衡饮食，不过降血脂和血糖的作用有限。

“网传玉米富含亚油酸，但摄入过多反而会将自己暴露在更多及更严重的健康风险之下。”