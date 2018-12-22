必打丹7丹绒亚路县议员·乌达：王鸿俊不满甚么？ （亚庇21日讯）对于州农业及食品工业部长兼丹绒亚路区州议员拿督王鸿俊，公开表示不满必打丹县议员分配额的问题，同是民兴党的必打卡士区州议员拿督乌达苏莱认为对方完全没有必要引起争议。



新届（2018至2020年）必打丹县议员宣誓就职典礼后，与嘉宾合影。

（亚庇21日讯）对于州农业及食品工业部长兼丹绒亚路区州议员拿督王鸿俊，公开表示不满必打丹县议员分配额的问题，同是民兴党的必打卡士区州议员拿督乌达苏莱认为对方完全没有必要引起争议。

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乌达苏莱强调，州议员的责任是推荐和提呈县议员人选，由州地政及房屋部决定和委任。

他在2个月前提呈18人的必打丹县议员推荐名单，已做好各方面的考量，除了纳入民兴党必打卡士区部和丹绒亚路区部的代表，还有3名公正党代表。

他也透露，18人当中，有7人来自民兴党丹绒亚路区部，其中2人也有在王鸿俊提呈的名单上，他不明白王鸿俊究竟是因何事不满。

乌达苏莱今日为新届（2018至2020年）必打丹县议员宣誓就职典礼主持监誓后，受访时这么表示。

■王鸿俊迟交名单

也是州土著法律与事务部助理部长的乌达表示，他是做好本分，向地政部推荐适当的人选，包括工程师、律师等专业人士；据他了解，王鸿俊并没有在地政部指定的期限提呈名单。

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“遴选和委任人选并不是州议员的权力，王鸿俊的推荐名单也不是交给我，而是直接交到地政部，决定权在地政部手中。”

他也说，县议员任期只有2年，届满后便会检讨是否需要更换人选，没必要因人选引发争执。

■4人选待赵占批

乌达指出，既然王鸿俊心目中有其他适当的人选，他已经要求副首长兼地政部长拿督赵占山巴贡，委任王鸿俊所推荐的另4人为县议员，赵占也答应会处理。

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他表示，县议员人数是由地政部限定，每个地方政府都有不一样的数额。

今天宣誓就职的18名县议员中，其中2人是由王鸿俊所推荐。

乌达得知过去常有民众向必打丹县议会投诉不果，因此敦促新届县议员在接获民生投诉时，尽速采取行动。



必打卡士区州议员乌达苏莱（左四）颁发委任状予新任必打丹县议员许光明（右四）。左三为必打丹县议会主席哈山马哈里；右二为州地政及房屋部常务秘书玛丝娜末沙烈。

必打丹议会被欠一大笔

地政部拟追讨门牌税

州地方政府及房屋部将调查地方政府被拖欠门牌税的原因，并探讨如何减少拖欠数额。

州地政部常务秘书玛丝娜末沙烈举例，必打丹县议会在今年上半年收回的应收税款只有22%，还有大量的欠款未收回。

■玛丝娜:前朝留烂摊子

玛丝娜表示，地政部计划在明年主办地方政府工作坊，鉴定拖欠门牌税的原因，以及讨论解决方案。

“大量拖欠门牌税的问题，是前朝留下来的烂摊子，希盟州政府接手之后，也不知道是什么原因造成。因此政府明年的主要任务之一，就是要地方政府追讨门牌税。”

她今日在新届（2018至2020年）必打丹县议员宣誓就职典礼上，这么表示。

■宁还Astro账单不缴税

玛丝娜认为，人民拒绝缴付门牌税，与县议会服务水平、排污系统等欠佳无关，而是人们不负责任的心态。

“他们宁可缴付Astro账单，却不愿缴纳门牌税。”

对于必打丹长久以来面对的排污系统和垃圾问题，她相信新上任的县议员会设法解决。

另一方面，必打丹县议会主席哈山马哈里矢言将带领新届县议员，提升工作与服务效率，为地方社会及经济带来更大的发展，并创造就业机会。

哈山相信，良好的地方治理，不但能够提高沙巴州政府的声誉，也能够吸引更多国内外游客，尤其来自汶莱和砂拉越的游客。



