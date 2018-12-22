沙8万人逃税·富人从政者居多 （亚庇21日讯）内陆税收局首席执行员拿督斯里沙宾披露，沙巴约有8万人逃税，当中以富人及从政者居多。





内陆税收局首席执行员沙宾（后排中）见证苏海利苏丁（前排右）移交文件予新任总监哈占阿兰。

（亚庇21日讯）内陆税收局首席执行员拿督斯里沙宾披露，沙巴约有8万人逃税，当中以富人及从政者居多。

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他也透露，截至今年11月，当局已向1841名沙巴人发出限制出境令，他们拖欠的税款为1302亿令吉。

沙宾今日在州内陆税收局大厦见证州内陆税收局新旧总监职权交接仪式后，在新闻发布会这么表示。新任总监拿督哈占阿兰将在2019年1月1日就任，取代苏海利苏丁。

■沙缴税36亿6千万

沙宾指出，当局的记录显示，截至今年11月，沙巴的税收额为36亿6600万令吉，缴税率比去年同期增加1.53%。

他也指出，截至12月20日，沙巴共有148人参与“自愿申报计划”，涉及税收和罚款约810万，亚庇区共87人，数额达710万令吉。

“自愿申报计划是在11月3日进行至明年6月30日，这期间的纳税罚款为10%至15%，一旦过期到了7月1日，罚款率最低为80%，最高为300%。”

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■网络生意须缴税

沙宾说，许多经营网络生意业者也没有申报所得税，内陆税收局正研究更有效的方法，确保这些人不会逃税。

他呼吁未缴税者尽快参与上述计划，避免受到惩罚。若要了解更多详情，可以浏览当局官方网站www.hasil.gov.my或到附近的内陆税收局查阅详情。



