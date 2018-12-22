宗教司“驱魔”劝主人勿回家·44只猫遭弃“鬼屋” （亚庇21日讯）44只猫遭主人遗弃在“闹鬼”单位，所幸获得志工拯救，其中35只顺利存活下去，如今需要善心人伸出援手，完成救援行动及为它们寻找温暖的新家。

住有40多只猫的“闹鬼”单位一片狼藉，凌乱不堪。

（亚庇21日讯）44只猫遭主人遗弃在“闹鬼”单位，所幸获得志工拯救，其中35只顺利存活下去，如今需要善心人伸出援手，完成救援行动及为它们寻找温暖的新家。

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几乎每天都有接到弃养电话的亚庇防止虐待动物协会热线，在上月26日接到一通电话，被志工形容为最令人痛心与最可怕的案件。

有份参与援救行动的志工钟晓婷指出，亚庇防虐动物协会热线接到一名本地女子祖拜拉来电，要求该协会拯救其妹妹所饲养的44只猫。

■2主人疑患精神病

祖拜拉宣称，其2名妺妹（17岁及23岁）同住在下南南一个组屋单位，因为爱猫，每次都把流浪猫捡回家，加上内部繁殖，几年来收留约40只猫。

两人近日疑患有精神病，不断歇斯底里，而被家人送到清真寺；宗教司在进行驱魔仪式，劝告2人不要再回到“闹鬼”单位。

她表示，家人因为“怕鬼”不敢进入屋里喂猫，只好向亚庇防虐动物协会救助。

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■四处粪便 门窗封闭

钟晓婷在26日当天去到人去楼空的单位，发现大批猫处在相当糟糕的环境，住家一片狼藉，凌乱不堪，四处都有粪便，发出的恶臭味令人感到恶心。

她表示，女主人将母猫和公猫分开置放在2个房间和客厅，房门不但被锁起，窗口也密封。

她在巡视情况之后放下猫粮和水，隔天再联同3名义工及2名兽医局人员去到单位展开拯救行动，救出37只猫。

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亚庇防虐动物协会志工进入屋里救猫时，猫儿攀爬铁花拒被捕。

■7猫夭折 2安乐死

但是祖拜拉的哥哥第2天再联络志工，告知还有7只躲藏在屋里，总共有44只，包括13只刚出生的幼猫、17只公猫及14只母猫，其中4只母猫刚产子正在哺乳。

大部分猫的健康状况欠佳，感染各种病毒和细菌，引发感冒、发炎、皮肤病、跳蚤等，在送到庇护所时，7只幼猫已夭折，另有2只小猫因眼球严重发炎及凸出，被逼进行安乐死。

■饲主家人不愿领养

钟晓婷表示，存活的35只猫已注射预防针，其中31只也已结扎和阉割，但是祖拜拉和家人却不负责任，完全不愿取回一只猫。

她说，从拯救的第1天开始，亚庇防虐动物协会面对庞大的经费压力，包括下南南载送到庇护所的运送费、治疗费、药物、食物等，所需费用至今已达5000令吉，数额仍在持续增加中。

因此，钟晓婷呼吁社会各界伸出援手，包括领养、捐钱、赞助猫罐头和干粮等；捐款者可获该协会发出可作扣税的捐款收据。

亚庇防止虐待动物协会马来亚银行户头（SPCA KK，510198677767），捐款凭据可通过whatsapp传至（019-880 9660）。