旺赛夫：大选靠他致胜．“盟党别再指责敦马” 他提醒希盟领袖别忘了希盟在第14届大选胜出，是靠马哈迪致胜的；希盟其他政党在组成民联时都没法撼倒国阵。

赛夫丁（后排左三）在分派物给受惠学生后合影。后排左一起为居林州议员杨庆传及居林万拉峇鲁教育局学生事务主任瓦海。（图：星洲日报）

（吉打．居林、加央21日讯）土团党最高理事旺赛夫促希望联盟成员党领袖，停止指责首相敦马哈迪无法率领希盟落实“新马来西亚”目标的言论。

广告

他提醒希盟领袖别忘了希盟在第14届大选胜出，是靠马哈迪致胜的；希盟其他政党在组成民联时都没法撼倒国阵。

他今午在巨人霸级市场与贫寒学生选购开学用品时接受记者访问时说，希盟领袖应该停止互相指责，是时候共同携手推动政务。

赛夫丁：须了解3骨架原则

另一方面，公正党总秘书拿督斯里赛夫丁说，希望联盟以遵守宪法原则、改革议程承诺，以及盟党之间的相互尊重与信任制定方向，所以要了解行动党元老林吉祥的言论，则必须先了解引导希盟方向的这3个骨架原则。

他说，这是他首次在媒体回应林吉祥说若希盟无法遵从新大马政策，行动党将推出希盟的言论。所以，他希望透过此回应，能够让在雾里看花的国民，能够重新回到支持希盟的轨道上。

赛夫丁今午在返回校园计划后的新闻发布会上，受询及林吉祥的言论发表评论。

广告

他说，围绕在以上3项的骨架原则，倘若盟党之间在这些原则内出现分歧，才会有如林吉祥所言的情况发生。

他说，希盟的许多领袖自1999年开始与林吉祥在一起，从当时的替代阵线到民联，及现在的希盟，以及组织大马新政府，倘若有分歧出现，都需要冷静看待。