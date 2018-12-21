安华：对权力游戏感疲惫．“努鲁厌倦阴谋诡计” 安华在文告中也意有所指地指出，努鲁依莎是凭着本身的实力赢得公正党副主席职，并让大部份槟州区部主席相信她有能力领导他们。

（吉隆坡21日讯）公正党峇东埔国会议员努鲁依莎是因为厌倦了幕后的权力游戏，才决定辞职。

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失望一些人不专注服务人民

公正党主席拿督斯里安华说，努鲁依莎厌倦了欺骗和阴谋诡计，并对有些人比较有兴趣玩弄政治，而不是专注于服务人民感到失望。

这是努鲁依莎在周一裸辞党职后，安华首次打破沉默，交代了她辞职的原因。

他今日发表文告说：“我和努鲁依莎曾就她准备辞职一事进行冗长的讨论，但我不便透露细节。

“不过，我知道过去9个月的政治局势演变，使得努鲁依莎感到厌倦和疲惫。她厌倦了那些更有兴趣玩弄政治的人的阴谋诡计，而不是专注于服务人民。

“例如，最近国会议员为了保住自己的政治生涯而跳槽。更糟的是，他们为了达到邪恶目的却辜负人民对他们的支持，努鲁依莎对此感到失望。”

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安华强调，5月9日是个分水岭，而这可是有很多原因促成，但一旦改革议程被破坏，我们的民主胜利变成毫无意义。

他说，在努鲁依莎心中，20年前的烈火莫熄从没有在她的心中磨灭，虽然她的政治生涯面临无数挑战，但她与一群改革之士至今依然坚定不移地捍卫着这个信念。

努鲁凭实力赢党职

安华在文告中也意有所指地指出，努鲁依莎是凭着本身的实力赢得公正党副主席职，并让大部份槟州区部主席相信她有能力领导他们。

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努鲁依莎受委为槟州公正党主席后，党内有人质疑存在裙带关系和偏袒文化。努鲁依莎随后宣布辞去公正党副主席和槟州主席职。

安华说，努鲁依鲁辞职是间接地控诉党内一些领袖把个人利益置于党的团结之上。

他驳斥努鲁依莎辞职的决定是过于草率的说法，并认为此举完全符合一个一贯有勇气捍卫，以捍卫自己的理想及信仰的性格。

他认同努鲁依莎的决定，对公正党和国家而言，都是一个“巨大损失”，但他希望各界尊重其长女的决定，以便让她有喘息空间去思考未来。”

他表示，他相信努鲁依莎将继续为民服务。