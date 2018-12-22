每英亩征逾万.地稅大涨业者喊苦 （亚庇21日讯）沙巴州工商业联合会及亚庇工业园投资者理事会今日双双反对州政府大幅调高亚庇工业园地稅（QUIT RENT）的措施，强调亚庇工业园厂商及买主坚拒接受。

张汉能：州政府向庇工业园工业地买主征抽高额地税有违亲商政策。

（亚庇21日讯）沙巴州工商业联合会及亚庇工业园投资者理事会今日双双反对州政府大幅调高亚庇工业园地稅（QUIT RENT）的措施，强调亚庇工业园厂商及买主坚拒接受。

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州政府以亚庇工业园工业地的单一地契转换成为分割地契而由，向工业地买主征收每平方尺25仙的地稅，相等于每英亩地稅1万零890令吉，令业者大感吃不消。

沙巴州工商业联合会主席拿督张汉能及亚庇工业园投资者理事会主席符加安今日受访时异口同声表示，州政府向亚庇工业园工业地买主征抽如此高额的地稅有违亲商政策。

■张汉能：高於工业发达州‧全马最贵太离谱

张汉能直言，州政府征抽每平方尺25仙地稅是全马最高，长期而言不利本州工业发展。

“政府若要提振经济，应积极扶助工业发展，采取有效措施提升此领域的竞争力。”

“我们认为每平方尺25仙的地稅是离谱价位，完全不合情理，工业发达州属包括雪兰莪、槟城、吉兰丹、柔佛、马六甲、砂拉越及吉隆坡等拥有更好的工业设施，也没有向投资者征抽如此高额的工业地稅。”

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“工业领域已被政府过度征稅，导致业者承担高的成业成本，除了地稅，工业业者也因为本州港口运作效率欠佳、水电及公共运输不足以及高昂的门牌稅等因素，必须承担额外的成本开销。”

■地税年率仅减0.25%

张汉能指出，明年1月1日起，供制造业生产用途的工厂地稅年率从1%削减至0.75%，租率以开发土地的市值为准，此优惠只提供给聘用逾100名本地员工的业者。

“我们认为既使削减0.25%地稅，本州工厂地的地稅依然高于砂拉越及西马，因此，我们将继续争取削减地稅，减轻业者的成业成本。”

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“考虑到本州制造业发展远远落后西马，州政府应推出削减地稅及地稅的措施，而反其道而行。”

据悉，亚庇工业园工业地买主获州政府通知他们多年前向亚庇工业园有限公司购买的工业地段已完成分割手续，买主每年须缴付每平方尺25仙的地稅。

许多买主认为新地稅收费高得离谱，相比附近地区的工业园地段，他们缴付的工业地段地稅更高，于是决定向沙巴州工商业联合会及亚庇工业园投资者理事会求助。

“在聆听买主的投诉以及分析他们提供的文件后，我们发现土地稅与地稅的收费调动非常矛盾，导致应由发展商承担的费用，被不公平地转移给买主。

“根据双方簽署的土地卖买合约，土地稅应由发展商承担。”

“纪录显示，州政府早前征抽每英亩1令吉地稅，每平方尺5仙地稅，过后地稅增至每平方尺6令吉，地稅保持5仙，之后地稅调回每平方尺1令吉，惟但地稅则调高每平方尺25仙每平方尺。”

“有鉴于此，两会早前组团拜会土地与测量局官员反映情况，正式向州政府呈情。要求降低工业地段地稅。”

■符加安：地主还须承担各种成本

亚庇工业园投资者理事会主席符加安指出，除了付出收购土地的资金，买主还必须承担土地发展成本及设施建设，政府在获取出售土地所得利益后，没有为土地发展付出一分钱。

“亚庇工业园有限公司不但从土地卖实中受惠，也向买主收取公用设施服务费用。”

“以亚庇工业园工业地段投资利益2%计算，在扣除消费稅、所得稅、门牌稅、地稅及设施保养后，实际的投资利益对中小工业投资者不具吸引力。”

他说，高昂的地价，地稅及门牌稅让投资者无法承受，政府推行荷稅政策是造成沙巴商家承担高昂成本的原因。