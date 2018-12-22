地表最强圣诞交换礼物！昆凌送周董百万蓝宝坚尼Urus 圣诞节即将来临，周杰伦（周董）和昆凌近日邀请了众多好友齐聚一堂举办交换礼物party，而当天的最大奖的幸运得主非周董莫属，他收到了老婆精心策画的一份秘密惊喜，一台要价999.89万元台币起（约136万令吉）的蓝宝坚尼高性能休旅车Urus。

（图：IG）

（台湾．台北22日讯）圣诞节即将来临，周杰伦（周董）和昆凌近日邀请了众多好友齐聚一堂举办交换礼物party，而当天的最大奖的幸运得主非周董莫属，他收到了老婆精心策画的一份秘密惊喜，一台要价999.89万元台币起（约136万令吉）的蓝宝坚尼高性能休旅车Urus。

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据了解，昆凌在交换礼物party上串通了朋友们，让周杰伦在不知情的情况下，抽到她准备的“鞋盒”，盒子一打开是各式各样的游戏指示，周董也一一通关，但来到最后一关却需要闭着眼睛到了车库。

当周董睁开眼后完全看傻眼，竟然眼前停了一辆车高档休旅车，这台车结合了SUV的舒适性能与超跑的强劲动态性能，可以应用于不同地形的驾驶模式，号称“地表最强休旅车——蓝宝坚尼Urus。

其实这份礼物不仅是圣诞礼物同时也是周董的生日礼物，让他感动在IG晒照，搂着昆凌发文称：“人生第一次被女生送车，谢谢你精心筹画准备的生日礼物。”夫妻俩幸福模样羡煞众人。

（图：IG）