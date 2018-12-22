重庆男追债追得1.2吨1元硬币‧银行料需派20人加班点算一周 重庆一名男子早前向客户追讨20万元（人民币，下同）贷款，对方以重达1.2吨的1元硬币还钱。结果男子寻找多时，才找到一间银行愿意不加手续费接收该批硬币。银行形容硬币点算工作“复杂”，估计需派20人加班一周才能点完。

银行表示，点算硬币时需先拆开包装，检查有无假币。（图：互联网）

（重庆22日讯）重庆一名男子早前向客户追讨20万元（人民币，下同）贷款，对方以重达1.2吨的1元硬币还钱。结果男子寻找多时，才找到一间银行愿意不加手续费接收该批硬币。银行形容硬币点算工作“复杂”，估计需派20人加班一周才能点完。

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事主刘先生经营汽车齿轮生意。他指，约半个月前，山东济南一个客户提出，以1元硬币支付20万元欠债。刘考虑后，答应收下那批重逾1.2吨的硬币。

但刘收钱后到多间银行希望存钱，银行都指点算款项需耗费大量时间和人力，要求收取手续费，最终才找到重庆银行一间分行，愿意视这批硬币为普通存款收取。刘于是在周四（20日）先将其中3万元的硬币运到银行，再逐步运送其余硬币。

重庆银行表示，回算硬币时要先打开包装，看清有无假币，再按银行标准重新包装，故点算工作比较复杂，估计要20名职员在完成本职工作之外加班一周，才能点算完毕。（香港明报）