紫盟羽球联赛‧10比9险胜八打灵‧安邦再也打响首炮 代表安邦再也出战第2场女单的2届世青冠军吴堇溦写意地直落3局打败八打灵国羽队友林吟芳，3局比分为11比8、11比3、11比7，安邦再也以6比1扩大比分差距。

沈志强（左）在许少原陪同下以开球方式为紫盟联赛正式掀开序幕，迎来场边观众的喝彩。

（雪兰莪‧赛城21日讯）2018/19赛季紫盟羽球联赛周五揭开序幕，安邦再也在开幕战中以10比9打败八打灵，打响首炮。

广告

第1场比赛八打灵的詹俊为与安邦再也的陈加伟上演国羽男单选手对决，双方在前3局比分为9比11、11比9和8比11，后者2比1领先。最终詹俊为在第4局以4比8落后时退赛，安邦再也以3比1先声夺人。

代表安邦再也出战第2场女单的2届世青冠军吴堇溦写意地直落3局打败八打灵国羽队友林吟芳，3局比分为11比8、11比3、11比7，安邦再也以6比1扩大比分差距。

第3场国羽男双谢定峰与万纬聪在17分钟内便以11比4、11比6、11比3横扫安邦再也男双组合林子健与刘隽程，助八打灵将比分扳回至4比6。

第4场混双由八打灵的澳新跨国组合格罗娅与许咏凯对阵安邦再也的印尼组合鲁奇与马希塔，最终前者以3比2（7比11、11比9、11比9、8比11、10比6）拿下胜利，八打灵以7比8将局分拉近至1分差，并将悬念留待至末战揭晓。

安邦再也的台湾外援薛轩亿在最后一场对八打灵的伊斯干达打了40分钟时，比数是5比11、11比9、8比11、9比5，双方各取2分。

紫盟羽联星期五隆重开幕，众赞助商与嘉宾皆受邀出席，包括主要赞助商新兴集团董事经理林金兴（左二）、大马青年及体育部副部长沈志强（右七）和紫盟羽联首席执行员拿督许少原（右六）。（摄影：蔡伟传）

早前开幕典礼，受邀出席的大马青年及体育部副部长沈志强应主办单位要求，在紫盟羽联首席执行员拿督许少原陪同下以开球方式为联赛掀开序幕，迎来现场观众的喝彩。

广告

“今年我们再次看到了紫盟联赛成功举行，促进了羽球运动的发展。”

也是大山脚国会议员的沈志强在接受访问时赞赏道，“在这里（联赛）我们看到了各家俱乐部之间的竞争，让羽球选手多了一个平台打球。这很值得其他运动借鉴。”