元首杯‧骑士4强战金群利‧西港猛龙迎来纳闽 暴走骑士与西港猛龙在各自小组夺得盟主，将分头在半决赛硬碰金群利篮球俱乐部和纳闽。

猛龙队长黄维尔（ 左）身先士卒得到全场最高22分， 图示他加速突破金群利摇摆人颜坊峰的防守。

（吉隆坡21日讯）暴走骑士与西港猛龙在各自小组夺得盟主，将分头在半决赛硬碰金群利篮球俱乐部和纳闽。

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第60届元首杯全国篮球赛来到入选赛第3轮，暴走骑士在A组以69比60险胜美里火马，入选赛3场不败。三节打完，双方分差仍然接近，直到第四节，骑士依赖梅根与刁振杰这对内外组合锁定胜局。18岁中锋梅根砍下“大号两双”（18分20篮板），刁振杰则贡献16分6篮板。

纳闽在A组另一场比赛以97比74战胜雪兰莪快速猎手，战绩更新为2胜1负。第一节落后的纳闽在半场前反超之后趁机扩大领先优势至11分，最终在洪仁伟21分12篮板、丘玖胜三分球7投3中得23分下胜出。

另一方面，仅仅3队的B组形势早已明朗化，事关马六甲三忠宫经已2连败出局，这意味着猛龙与金群利赢一场就足以晋级半决赛，在争小组盟主战中，猛龙击退金群利。

以东南亚篮球联赛（ABL）本土阵容参赛的猛龙，在第二节拉开16分差距，最终以67比60力克金群利，队长黄维尔身先士卒得到22分7篮板。

入选赛决赛人马将进入26日至30日进行的决赛圈，根据此前抽签结果，入选赛冠军将被分到A组与目标3连霸建立王朝的森美兰、大马篮总挑选队以及武装同组厮杀，而入选赛亚军则会与去年殿军警察、霹雳以及彭亨同在B组。