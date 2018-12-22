2018世界杯吸引全球逾35亿人收看 据国际足联透露，通过家庭电视至少收看一分钟比赛转播的有32.62亿人，而通过数字平台以及在公共场所收看转播的有3.097亿人。

（图：法新社）

（法国‧巴黎22日讯）国际足联21日公布了2018年世界杯足球赛收看人数的官方数据，这项为期一个月的赛事总共吸引全球约35.72亿人收看。

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国际足联官方数据是基于全世界不同地区转播商提供的数据得出的。据国际足联透露，通过家庭电视至少收看一分钟比赛转播的有32.62亿人，而通过数字平台以及在公共场所收看转播的有3.097亿人。

收看7月15日法国与克罗地亚世界杯决赛至少一分钟的人数为11.2亿，包括8.8437亿通过家庭电视收看的观众以及2.3182亿通过数字平台以及在公共场所收看的观众。

国际足联数据还显示，收看2018年世界杯转播至少三分钟的人数为30.4亿，相比2014年增长10.9%，而今年收看至少30分钟世界杯转播的人数为24.9亿，同样高于四年前的19.5亿。

“我们很欣喜地看到观众收看比赛转播的时间有所增加，这表明球迷们看到了希望看到的内容。”国际足联首席商务官菲‧勒弗洛赫说。（新华社）