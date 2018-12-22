王力宏澳门电影节首夺影帝！开心致谢：妈，我拿奖了 音乐才子王力宏21日晚于澳门国际电影节，凭《无问西东》饰演的贵族青年沈光耀一角，击败金马影帝陈建斌、古天乐、彭于晏、赵文卓，拿下人生首次最佳男主角奖。

（图：脸书）

（台湾．台北22日讯）音乐才子王力宏21日晚于澳门国际电影节，凭《无问西东》饰演的贵族青年沈光耀一角，击败金马影帝陈建斌、古天乐、彭于晏、赵文卓，拿下人生首次最佳男主角奖。

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王力宏感动表示：“演了20部电影，第一次拿到最佳男主角！”他还特别感谢在片中饰演他母亲的米雪老师，我在戏里对你说：“妈，对不起。”但今天我想对你说：“妈、我拿奖了！”

王力宏稍后也在脸书发文分享喜悦和感谢导演，并感性留言：“想起很多拍摄 无问西东 时的时光：静坐听雨，抓蛇，从军，训练滚轮，妈...对不起 等无数的回忆。”、“感谢 #第十届澳门国际电影节 颁给我最佳男主角，这是对我表演的肯定，也是给我家人和粉丝的礼物，大家的陪伴我都记在心里 身为演员的我，此刻与你分享，我的第一次”

据了解，《无问西东》由黄晓明、王力宏主演，并早在6年前拍摄完毕。王力宏早前受访时自谦现在已经没当时年轻，还能演学生，更自嘲：“那应该是我最后一次演学生了，以后会越来越难。”