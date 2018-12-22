莫哈末哈山：议员满意新发展‧“不会再现退党潮” 巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山指出，在拿督斯里阿末扎希移交主席职务给他之后，他已会见所有的巫统议员，他们对这个最新发展感到满意，相信不会再出现退党潮。

莫哈末哈山（中）与巫统领袖承诺将竭尽所能确保所有巫统议员打消退党的念头。左起是妇女组主席拿督诺莱妮、副主席拿督斯里莫哈末卡立诺丁和依斯迈沙比利；右起是女青年团团长拿督扎希达、巫青团长阿斯拉夫和宣传主任拿督山苏安努亚。（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山指出，在拿督斯里阿末扎希移交主席职务给他之后，他已会见所有的巫统议员，他们对这个最新发展感到满意，相信不会再出现退党潮。

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他今日主持巫统最高理事会特别会议后，在新闻发布会上说：“我们要先‘止血’，随着巫统内部的最新发展，退党的压力已经有所消减，没有看到出现第二或第三波的退党潮。”

他说，根据他与巫统议员的对话，他们都对现有状况感到满意，他与其他领袖将致力确保这些议员彻底打消退党的念头。

询及阿末扎希日前指该党在大选之后已经四分五裂，分成5个派系之多的问题，他说：“我们希望今后只有一个团结的派系。”

莫哈末哈山说，巫统最高理事会接受了阿末扎希移交职务给署理主席的决定。

至于巫统的未来方向，他指出，强化党将会成为巫统今后的核心“业务”，以便为赢取第15届大选而铺路。

他指出，巫统将成立一个由副主席们组成的委员会，负责重组巫统的运作和组织架构，以便能更顺畅的运作。

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下放权力给各州联委会

此外，他说，总部将会下放权力给各州联委会，让他们自行制定各自的策略。

“因为他们是最了解当地情况和知道最需要的是甚么的人，这也有助加强他们对党的归属感，我们也决定给予沙巴巫统完全的自治权，希望沙巴巫统能东山再起。”

他形容以前的巫统好像一艘“航空母舰”般累赘，而且总部对各州命令式的行事方式已经不管用了。

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询及最高理事会是否有讨论近日频频批评巫统领导层的林茂区国会议员凯里的问题，莫哈末表示没有，会议聚焦讨论如何整合和重组，以及阿末扎希移交职务的课题。

针对伊斯兰党副主席拿督莫哈末阿马认为现在是巫统自行解散的最好时刻，他拒绝回应。

金马仑交国大党上阵

莫哈末哈山说，巫统会遵循国阵精神，即彭亨州金马仑国席补选将由国大党的候选人上阵。

他说，按照惯例，国阵的竞选主任是彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪，而巫统代署理主席拿督斯里依斯迈沙比利会从旁辅助。

“罗斯迪出任竞选主任，因为彭亨州还是国阵执政，他也是金马仑国席属下的州议员。”

促设皇委会查阿迪死因

他表示交由国大党决定上阵的人选，而国阵将会在近期内开会决定候选人。

另一方面，莫哈末哈山指出，巫统要求政府成立一个皇家委员会调查兴都庙骚乱事件，以及消拯员莫哈末阿迪的死因。

他说，巫统向阿迪的家人，并且要求首相革除瓦达姆迪的首相署部长职。