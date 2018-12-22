纳吉：鼓励父母为孩子储蓄·促政府勿取消ADAM50 前首相拿督斯里纳吉呼吁希盟政府不要取消“2050大马孩童信托基金”（ADAM50），并表示如果是不喜欢ADAM50这个名称，可以改为“冠英50”（GuanEng50）、“马智礼50”（Maszlee50）或“末沙布50”（MatSabu50）。

纳吉呼吁希盟政府不要取消“2050大马孩童信托基金”。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也21日讯）前首相拿督斯里纳吉呼吁希盟政府不要取消“2050大马孩童信托基金”（ADAM50），并表示如果是不喜欢ADAM50这个名称，可以改为“冠英50”（GuanEng50）、“马智礼50”（Maszlee50）或“末沙布50”（MatSabu50）。

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他今日在脸书发帖，针对国民投资公司（PNB）主席丹斯里洁蒂表示这原本为期5年ADAM50将在2019年3月31日结束，主要是市场反应不热烈，仅有25%的新生小孩申请参加。

同时，她透露，政府作出的1000万令吉拨款已经用完，加上政府没有提供进一步拨款，也是计划终止原因。

对此，纳吉说，他对希盟政府以其高达1兆令吉国债的传奇故事为由，宣布将从明年取消ADAM50的决定，感到非常难过。

他表示，ADAM50是大马历史上第一个旨在为年轻父母推广个人储蓄的基金。

他说：“我设立ADAM50的目的是为了鼓励国人为未来而储蓄，因为有太多国人并没有为自己以及孩子们的未来需要做好准备。如果你已经拥有一个ASB或AS1M的户口，那么父母将可以通过小额的储蓄，从而最终慢慢累积成足以负担孩子们上大学的学费。”

他表示，即便父母完全不储蓄，有关200令吉的初始资金将在孩子满18岁时增加至587令吉；但如果每个月储蓄10令吉将最终增加至4000令吉，每个月储蓄50令吉则将增加至2万令吉，而每个月100令吉则将增吉至4万令吉。

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“又一项对人民提供良好援助和奖励措施，被希盟政府取消了。”

在2050大马孩童信托基金下，所有从2018年1月1日至2022年12月31日期间出生的大马婴儿，将可分别从给予土著婴孩的土著信托基金（ASB）及给予非土著婴孩的一个大马信托基金（AS1M，如今已易名为第三大马信托基金（ASM3））处，免费获得200令吉的信托单位；只有在该婴孩年满18岁后，才能申请领出信托单位与红利。