哈迪：非全由马来人主导．“地方选举弊多于利” 伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺认为，要在我国恢复地方选举弊多于利，因为不是所有地区都是由马来人主导，届时可能会产生更多的问题。

（吉兰丹．哥打峇鲁21日讯）伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺认为，要在我国恢复地方选举弊多于利，因为不是所有地区都是由马来人主导，届时可能会产生更多的问题。

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他说，首相敦马哈迪已经宣布，希盟政府不会举行地方选举，因为这可能造成城市与乡区，以及不同种族间更大隔阂。

他也发现，每个政党对首相的宣布作出不一样的反应，而伊党的立场是慎而待之。

“如果要举行地方选举，就应该统一在全国落实、修改相关法令。”

哈迪阿旺今日在其推特帖文时指出，马来人或土著所控制的城市包括吉打州的华玲、吉兰丹州的话望生、登嘉楼州的瓜拉伯浪、彭亨州的淡美灵、砂拉越州的鲁勃安都等地。行动党和公正党则会控制吉隆坡、怡保、芙蓉、马六甲市、新山及槟城等。

“地方选举制度本来就是英殖民政府留下来的产物，现在，一些人以各种各样的借口要恢复地方选举，而这些理由都是以政治为主，忽略了人文发展，也漠视了人与人之间的种族关系。”

他认为，和谐的社会生态，比管理建筑物更重要。殖民者以前通过地方管理，将不同种族的人民分而治之，他们从其他被殖民的国家引进印度劳工到园丘工作；华人继续搞矿业；马来人则被限制在偏远的乡区里生活。这一切，都是为了他们的利益着想而已。

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有鉴于此，他促请人们从大马513事件及印尼钟万学事件吸取教训，而主张要恢复地方选举的行动党，却依然只以支持他们的华人为考量，而忘了一个城市的建成是通过来自各种族及宗教的人民的融合关系。

他也指责公正党和诚信党，没有种族和宗教方面的敏感度，起码巫统的落没就是一个最好的证明。