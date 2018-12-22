慕尤丁：认同林吉祥立场‧“新大马是希盟共同承诺” 他指出，要建立新的马来西亚并非一年内就能实现，必须经历改革和转型，目前更重要的是优先解决国内的经济、改革，以及种族之间的问题。

慕尤丁（左）与获赠学校用品的学生互动。（图：星洲日报）

（柔佛‧麻坡21日讯）土著团结党总裁丹斯里慕尤丁认同行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥发表建立新马来西亚的言论，并强调这原本就是希望联盟4个成员党之间的共同承诺。

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慕尤丁也是内政部长。他今日回选区巴莪主持活动后说，他知道林吉祥的声明，也认同对方的立场，因为建立新马来西亚本来就是希盟的共同目标和承诺，也因为彼此互相信任，才成立了希盟。

他指出，要建立新的马来西亚并非一年内就能实现，必须经历改革和转型，目前更重要的是优先解决国内的经济、改革，以及种族之间的问题。

“各成员党之间必须团结合作，才能带领马来西亚朝向新的里程碑，毕竟建立新的马来西亚不是一朝一夕就能完成。”

另一方面，针对巫统交由署理主席拿督斯里莫哈末哈山执行党主席职务，慕尤丁受询时形容，那是巫统的家事，希盟现阶段更应着重团结和壮大。

他表示，在希盟的立场，巫统由莫哈末哈山掌管只是一起事故，这是该党的问题，而人民要的则是希盟更加强大。

此外，被询及一些组织要求首相敦马哈迪革除首相署部长瓦达姆迪一事，慕尤丁指出，希盟抱持开发态度，由于首相署部长是由首相所委任，此事件将会交由马哈迪作出定夺。