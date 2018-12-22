没向人资发展基金会注册‧逾7千雇主面对罚款 人力资源部及人力资源发展基金会（HRDF）的监管和执法部门调查后，超过7000名大马雇主因没有向人力资源发展基金会注册，违反2001年人力资源发展有限公司法令而面临罚款。

（吉隆坡21日讯）人力资源部及人力资源发展基金会（HRDF）的监管和执法部门调查后，超过7000名大马雇主因没有向人力资源发展基金会注册，违反2001年人力资源发展有限公司法令而面临罚款。

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人力资源发展基金会发文告指出，在过去几个月，人力资源发展基金会已开始对仍未向该基金会注册的雇主采取行动，这些雇主可面临最高罚款1万令吉或最长1年监禁，或两者兼施。

此外，截至11月2日，人力资源发展基金会已鉴定出将近1万7000名符合法律责任的雇主。

“在这种情况下，人力资源发展基金会敦促所有雇主，将人力资源发展基金会视为实现雇主和雇员共荣的措施，以实现一个发达的马来西亚。基金会希望每名大马员工都能意识到，持续学习是保持或重新获得好工作的关键。”

来自制造、服务和采矿及采石业的63个分部门的雇主，须要缴纳人力资源发展基金，以促进其大马雇员、学徒和受训人员的培训和发展。

任何欲查询自己是否是符合法律责任的雇主，可在人力资源发展基金会的官方网站www.hrdf.com.my上，通过填写“潜在负有法律责任的雇主注册”栏目下的1A表格，进行鉴定。