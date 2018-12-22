刘镇东盘点政治5大挑战‧“改变不容易” 2018年全国大选是国阵巫统61年政权的结束，是一个新时代的开始，处于婴儿阶段的民主制度需要培养，而让它发挥作用则是国人集体责任。

（柔佛‧新山21日讯）行动党柔佛州主席刘镇东盘点我国政治面对的5大挑战，认为改变绝不容易，改变一个国家的经营和组织方式，绝不是一项轻松的任务。

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刘镇东也是国防部副部长。他今天发表文告指出，2018年全国大选是国阵巫统61年政权的结束，是一个新时代的开始，处于婴儿阶段的民主制度需要培养，而让它发挥作用则是国人集体责任。

他表示，首要挑战就是5月9日的政权轮替，让人们看到了巫统政治的消亡，巫统以马来人贫穷前提下任人唯亲的方式需要改善，必须建立一个适合每个人的新经济模式，包括提升巫裔贫民。

“第二，种族冲突可引起巨大问题及导致刚起步的民主制度止步，唯有在马来西亚人共同倾向与基础下，新闻自由与真正的民主才能在这多元种族社会生存。”

“再者，希盟是一个大联盟，需要很多努力才能结合在一起，我们必须承认即使所要求成果不同，重建马来西亚也是一项艰钜的任务，但这是一个非常值得努力的目标。”

刘镇东坦言，首相敦马哈迪与公正党主席拿督斯里安华之间存在的“困难”关系，试想若安华被迫与前副首相阿末扎希合作，而马哈迪需与巫统前副主席拿督斯里希山慕丁合作，将对我国民主制度造成不良影响。

针对这潜在的梦魇，他相信希盟领导人会达致一个共识。

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“第五，要使民主制度蓬勃发展，政府需要接受的是执政不仅仅是部长和高级官员的决定。为了实施改革议程，我们需要许多机构，如设立委员会和促使新闻自由，为公众创造平台和机会，让他们参与执政的艰钜任务。”

刘镇东也点出我国这新民主制度国家目前没有采用审查制度束缚主流媒体，但显然媒体结构尚未改变，意味着媒体管理理念仍主要源于种族观点。

他认为，如今人人可对当权者提出反对并被视为英雄，这是好的现象，但若这只是从种族角度出发，就是不好的。